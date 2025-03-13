麥長青帶黎耀祥深入泉州豐澤區　品嘗馳名牛鞭湯

藝人黎耀祥(祥仔)與麥長青（麥包）主持的無綫旅遊飲食節目《江湖見》，在最新兩集中二人先後參觀了永寧門、重陽宮、草菴明教寺及梧林傳統文化村落等名勝，另外還品嘗了鐵老十泡饃、養生料理、閩南牛排及鐵觀音等。

祥仔憶述《射鵰英雄傳》中飾演過的經典角色老頑童周伯通，並忍不住感慨謂：「同我唔係好似嘅，我冇佢嗰份灑脫、玩世不恭。我個人比較有調理、理性同守規矩。」更笑言羨慕周伯通的率性：「自己玩得開心就得。」祥仔和麥包還去了重陽宮拜訪全真教的祖師爺王重陽，才知道原來重陽宮在山腳，並在碑林裏發現「周伯通」真有其名，二人並順道帶出金庸小說中不少角色。

此外，祥仔和麥包置身泉州的僑批館，體驗了代書先生書箋撰寫服務，貪玩的麥包還特地請代書先生代寫了一封信給女兒。另外，麥包還以「福建女婿」身份，帶祥仔深入豐澤區品嘗咖喱牛排、牛腳皮、牛肉羹和牛鞭湯等地道美食。而初次品嘗牛鞭湯的祥仔故作驚訝地取笑麥包：「我唔知你好呢味嘢㗎喎！」麥包則笑著回應：「正常我就好少食呢啲嘢嘅！」之後更好奇地問祥仔「飲後感」，祥仔則搞笑回應：「我哋呢啲年紀都冇乜反應喇。」