侍應變辣模　唔怕貨比貨

俗語有話「英雄莫問出處」，能夠喺某個界別出人頭地自有其過人之處，理得佢係乜嘢出身。正如今日會進行魅力大比併嘅兩位辣模，一位係來自美國嘅Neesy Rizzo，另一位係來自泰國嘅Pennapa Kaewwaleesuk，無獨有偶，兩者都係侍應出身，如今已進化成萬人迷，真係好神奇！

冬甩店任職

唔少靚女都會幻想自己可以成為模特兒，每日嘅工作就係扮靚、影相，將自己嘅魅力暴露於鎂光燈下，但來自美國新澤西州一個小鎮嘅Neesy Rizzo，雖然美貌標青、身材出眾，但因為喺農場長大，小時候嘅夢想就係擁有一個屬於自己嘅農場。為咗實現呢個願望，阿妹自高中畢業後就努力打工搵錢，曾從事多種工作，後來喺一家連鎖冬甩店任職女侍應期間，引起模特兒公司嘅星探注意，邀請佢到馬里蘭州嘅事務所面試，結果喺2016年正式出道，並從時裝模特兒慢慢轉型為性感模特兒，近年更開設OnlyFans帳號，以限制級寫真招呼粉絲。

Neesy Rizzo

出生地：美國新澤西州

身高：165cm

三圍：34DD-24-34

餐廳遇星探

人係會不斷改變，唔止外貌、身材，仲包括性格，來自泰國清萊嘅Pennapa Kaewwaleesuk就有辦你睇。聲稱喺農村長大嘅佢，自覺樣貌普通，所以細個時性格內向又比較怕醜，成日粒聲唔出，衣着打扮亦密密實實。後來喺餐廳做侍應期間，阿妹獲星探垂青，雖然冇即時應承對方，但內心已對模特兒呢一行產生興趣，加埋身邊一班知心朋友嘅鼓勵，開始注重打扮，仲經常將自拍相放喺社交平台分享，慢慢建立人氣同自信，並再次吸引到模特兒事務所嘅注意。投身模特兒界以後，阿妹嘅風騷本能亦得到解鎖，鏡頭前嘅豪放形象同舊時比，簡直係判若兩人。

Pennapa Kaewwaleesuk

出生地：泰國清萊

身高：165cm

三圍：34E-23-35

第1回合

鬥身材

兩位索女之所以入到星探嘅法眼，同身材出眾有莫大關係，究竟邊副偈掂啲？首先，兩人嘅身高一樣，上圍數字都係34吋，Neesy Rizzo係美規DD Cup，目測比起Pennapa Kaewwaleesuk嗰對泰規E Cup車頭燈勁好多，尤其係做出趴跪動作時，高下立見！

第2回合

鬥氣質

一身小麥肌嘅Neesy Rizzo，着起比堅尼嗰陣，好有陽光味，雖然成日扮Cool唔多笑，又開始步入輕熟之齡，依然好迷人。至於Pennapa Kaewwaleesuk嘅肌膚白滑，氣質似鄰家女孩，面對鏡頭時，表情多多又鍾意笑，同前者係兩種唔同嘅Style，實在係難分高低。

第3回合

鬥人氣

Neesy Rizzo嘅IG帳號只有約兩萬，但X帳號就有超過62萬人Follow，人氣之勁可想而知。至於Pennapa Kaewwaleesuk嘅IG帳號有近4萬粉絲，臉書則有超過11萬粉絲，貌似被前者大幅拋離，但要留意佢嘅IG帳號冇被封過嘅話，粉絲量絕非此數。

Neesy Rizzo勝！

能夠喺芸芸侍應中發掘出Neesy Rizzo同Pennapa Kaewwaleesuk，真係不得不佩服星探嘅慧眼！講真呢兩位辣模嘅寫真演出都好放，前者仲成日唔戴Bra出鏡，淨係用手、頭髮嚟遮住胸前兩點，後者亦成日拉高件衫同扯Bra帶，睇到人流晒口水，但相對嚟講，身材始終唔及得Neesy Rizzo，只能夠講句：雖敗猶榮！