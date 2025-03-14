【是日通勝】

農曆二月十五

乙巳年 己卯月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀

忌：放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：30、10、40

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

金牛座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

雙子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

獅子座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

處女座：趁順境時懂得自我檢討，事業進步更顯著。

天秤座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

天蠍座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

人馬座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

山羊座：小不忍則亂大謀，缺乏耐性容易惹上麻煩。

水瓶座：心浮氣躁無助解決問題，沉着應對有必要！

雙魚座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 財運升

（跌）鼠 易犯錯

鼠：是日沖煞，處事情緒化，犯錯機會高！

牛：情緒不穩，做事沒耐心，容易惹是非。

虎：運勢一般，健康出問題，不能再熬夜。

兔：粗心大意易犯錯，不適合做重要決定。

龍：財運上升，若有投資計劃，可以落實。

蛇：麻煩事告一段落，事業發展漸入佳境。

馬：宜耐心聆聽別人的意見，勿急着反駁。

羊：財運非常好，有機會中獎或收到禮物。

猴：做事要有耐性，勿因一時挫折而放棄。

雞：多了解一些行業知識，工作會更順利。

狗：處理大額投資要謹慎，必須評估風險。

豬：工作上有點忙亂，事後記得核對複查。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

地舖大門如何開（巒頭篇）

大門是風水上的重要一環，亦是傳統風水學的必修課。由於現代家居建築是高樓大廈，家居大門或寫字樓的大門，都是電梯走廊而進入大門的，所以其氣場之力有限，而窗的氣場力量大。現代的風水參考，自然由傳統的大門為主，轉移到窗戶，大門則為次要了。

地舖與獨立屋，其大門的力量自然為首位。書云：「不知來路，焉知入路，滿盤八卦皆錯。」風水上對來路非常着重，先不要看羅盤的八卦方向，先看看人從哪處進來，視為來路，來路對大門的修做非常重要，這就是以巒頭為主的大門設置。

大門的設置，先考慮巒頭為第一要點，由於巒頭設置大門的要求，主要是以河流與明堂的實際環境而做，這是巒頸功夫的硬實力。

河流由左流向右，則大門設置在右，因為河水先流到左手，再到中門明堂，繼而到右側，門開在右，這就是河水先走過明堂，繼而由大門進入。如河流由右到左，大門自然設置在左。河水由前流進來，大門自然在中間，河闊則吉，河窄者雖凶，需有闊大明堂化解。