東方日報C1：王大陸剃頭入伍　頹爆等軍訓

現年33歲、正在「孭保」的台灣男星王大陸逃兵失敗，昨日入伍受訓。剷了平頭裝的他，以一身潮人打扮現身台北車站，出發到成功嶺報到，期間現場引起一陣混亂，惹來同梯不滿，只見王大陸全程一臉無奈，不發一言。

台灣男星王大陸做「逃兵」事敗，一波未平一波又起，上周再涉教唆傷人被捕。雖然有官非在身，但未有影響他昨日如期到單位報到服役，展開兵哥生涯，預計只要服1年替代役就可退伍。他昨晨8時許現身台北車站，在兵役局人員陪同下報到，現場出現嚴重推擠，差點波及到其他役男，有同梯兵哥為此破口大罵。兵役局副局長林春來表示，昨日媒體關注較多，已增派約30位人員維持秩序。

貴為一線男星的王大陸剷了平頭裝，而全身打扮明顯跟其他役男的輕便裝束有所不同。他頭戴韓星同款日本潮牌冷帽，配搭價值上萬元新台幣的潮牌背包，雖然穿着十分保暖，但他仍不時打噴嚏及抓頭，落車時更緊皺眉頭，全程不發一言，對於記者的提問不作回應。眾人等車時，班次出現延遲狀況，他跟其他役男在月台呆站近20分鐘後才順利上車，列車於昨午12時39分抵達台中，他與同梯役男乘坐接駁車離開，進入成功嶺。

許光漢偷閒睇波

王大陸預計會在成功嶺替代役訓練班進行26天基礎訓練，新訓後進行專業訓練再分發到單位服役。他隸屬「一般替代役263梯」，此梯次共有350名來自台北及新北的役男。有指王大陸今日會先「驗尿」，之後便要學習急救課程。而現場有王大陸的同梯役男報到時，身邊跟着一群好友，全是來朝聖追星，該名22歲的役男受訪時透露大學剛畢業，發現與王大陸的年齡差距不禁驚呼：「33歲，這麼老喔！」又笑指期待之後可以跟對方一起洗碗，不過亦有役男坦言感擔心，不敢靠近王大陸。

至於男神許光漢在成功嶺完訓後，目前在內政部社會役公益大使團服役，外界關心他和王大陸是否有機會共處同單位，替代役中心表示，預計4月初實施役別徵選，要視乎服勤單位開缺需求，以及役男興趣或意願而定。由於王大陸仍有多宗官司纏身，替代役中心指他入伍後若有法院傳喚，可依規定請假出庭。另外，近日有網民捕獲許光漢趁放假時看HBL高中籃球賽，當兵同樣可以鬆一鬆。

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