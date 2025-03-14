金秀賢被警告唔好講大話　爆料者預告仲有全裸洗碗照

韓星金賽綸上月16日自殺離世，家人近日透過短片平台《橫豎研究所》鬧爆金秀賢無情，揭兩人曾交往6年，男方於2022年代墊7億韓圜（約370萬港元）賠償金，卻於去年追討債務，逼她走上絕路。

金秀賢的事務所3度否認兩人曾交往，而爆料平台連日來也有公開兩人拍拖期間的蜜照。昨日金秀賢的事務所聲稱握有證據可反擊謠言，並將於下周發表立場。

該爆料平台昨日再爆出多一張金秀賢與金賽綸臉貼臉的蜜照，主持人還警告金秀賢：「我每天都會給你看一些新照，如果你下周亂說話，我們將展示3張更精彩的照片和影片。」之後再於短片平台下留言補充有男子在女友家全裸洗碗照，惹起網民嘩然！

金賽綸的家人受訪稱金秀賢曾說過會負全責食言，對於其公司屬次否認指控，遺屬揚言會控告他「侵害死者名譽」，為死者討回公道。韓媒又採訪了法律界專家，根據當地《刑法》第305條，與已滿13歲、未滿16歲的人發生性關係，無論是否出於自願，均構成強奸罪，可處5年以下有期徒刑或3000萬韓圜（約16萬港元）以下罰款。若存在暴力、脅迫或利用經濟、社會地位優勢與未成年人發生性關係，刑罰或加重至10年以上有期徒刑，故有報道指金秀賢與未成年的金賽綸拍拖，或可能面臨刑事犯罪指控。

此外，金賽綸在金秀賢於2020年拍攝韓劇《雖然是精神病但沒關係》期間，還送過咖啡車到拍攝現場應援，餐車掛上「比起眾多的現金，美麗的心意才是最棒」及「喝下綸綸準備的咖啡，加油」的布條，她當時還為劇組準備小禮物，並附上舉V自拍照。此外，金賽綸過往受訪曾被問到讓她心動的影視作品男主角，她當時甜笑回答是「都敏俊」，即是金秀賢在神劇《來自星星的你》扮演的角色。