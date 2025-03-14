轉廢為帽？攝影師夫妻製超萌趣怪貓毛帽

貓貓圓滾滾的大眼睛和臉、柔軟的毛髮和嬌爹的叫聲，有齊眾多可愛元素成為萬人迷。但相信有養貓主子的人來説，每天掉落的貓毛數之不盡，尤其是換毛季更需面對遍布角落的貓毛。不過日本攝影師就以收集貓毛為樂，更發揮創意製成各種奇異貓毛帽飾，讓可愛小貓戴上。

日本攝影師Rojiman家中有三隻蘇格蘭摺耳貓，分別為灰色虎斑貓Nya、白貓Maru和橘色虎斑貓Mugi。他的妻子Hiromi則為帽子設計師，有天忽發奇想，嘗試利用貓毛製作成不同款式的小帽，並放在自家貓咪的頭上，打造新髮型，趣怪的帽子和貓咪冷淡的反應形成幽默對比，目前社交專頁已吸引超過12萬人追蹤，可見其受歡迎程度。

不過要製作多款帽子也不容易，首先每天花時間梳理3隻貓咪的毛髮，並按顏色分類。例如一頂栗子帽就需要一大碗拉麵碗的貓毛量，簡易款大約需時半小時製作，較複雜的則需要1.5至2小時，製作過程中亦沒有使用膠水或黏着劑，以保安全。製作帽子只是第一步，最重要的是讓貓咪乖乖地戴上，並留下倩影，相當考驗攝影師捕捉神緒的功力，更要貓咪的心情配合，才能拍下一張張搞笑詼諧的照片。