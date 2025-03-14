吳紫韻作動竟以為腸胃炎　急開刀誕B女第二日即落床

前無綫新聞主播、「3日2夜」女神吳紫韻（Purple）的BB出世，恭喜恭喜！去年秘嫁富二代老公的Purple，昨日在社交平台宣布BB已經出世，並公開BB的得意樣，她發文：「回家一個多星期了，提早了看見Etta，那天完全在沒有心理準備之下入醫院，起身之後發現自己胃痛，一路以為自己腸胃炎，一直很不舒服..」

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由老公開車去醫院，還到門診向姑娘表示自己腸胃炎不適，然後被姑娘反問：「懷孕第幾周？你是不是分不清楚甚麼是鎮痛呢？」立即直接推她入病房，用機器檢查是否作動，她說：「到了醫院不到15分鐘便確認我是作動了，然後打給主診醫生，1個半小時後，便開刀做手術了，那一刻我真的反應不到。明明定了幾天後才開刀..以為自己看了醫生便可以回家，感恩過程很順利1小時內便完成了整個手術過程，Etta也很肥肥白白，7.23磅的中size B。」Purple於手術後第二天已回復精神，可以下床走動，她感謝神隊友老公一直陪伴在側和幫忙照顧Etta，Purple亦展開其坐月生活。

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