天王Justin Bieber剖白不值成功　考慮舉家移居歐洲

加拿大天王Justin Bieber盛傳與美國女模妻子Hailey婚姻不穩，而美國饒舌天王Diddy上年爆出多年性侵醜聞後又被牽涉其中，被網友猜測他少年出道時曾遭毒手。Justin近來暴瘦，精神狀態令人擔心，他周四（13日）於社交網站即時動態撰文，剖白自己心魔：「我成世人啲人都同我講：『嘩Justin你係值得成功』，而我個人成日感到自己不足，好似個騙子咁。當啲人話我值得一啲嘢，都會令我覺得偷偷摸摸，頂如果佢哋知道我點諗，知道我幾批判性，幾自私，佢哋就唔會咁講。我講咁多都係話，如果你哋都係覺得自己不足，歡迎嚟到呢個會。我大部份時間絕對覺得自己唔掂冇料到。」Justin這種心理現象，被稱為「冒名頂替症候群」（Imposter Syndrome），患者多將成功歸功於運氣。

知情者又透露，上年誕下兒子Jack Blues的Justin與Hailey，正考慮舉家移居歐洲，選舉擇一個天氣良好，足夠私隱與寧靜的郊區地點：「佢哋想要享受吓遠離聚光燈嘅時間，想再次享受一個更簡單嘅生活，希望可以有更慢嘅生活節奏，更寧靜嘅環境，畀佢哋重新聯繫。」