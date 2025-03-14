不一樣美食體驗！百年香港醬料品牌亮相國際潮流文化盛事ComplexCon

【營業資訊】各位潮流與美食愛好者有福了！百年香港醬料品牌李錦記將於3月21日至23日舉行的ComplexCon 香港潮流市集Family Style Food Festival登場，帶來不一樣的美食體驗！李錦記將以期間限定的「李錦記麵家」登場，將香港傳統麵家風味帶入ComplexCon。活動期間將率先讓大家品嚐新產品、有營有料的李錦記即食湯麵及撈麵，現場更將限量推出「李錦記麵家」別注版T恤、特別版扭蛋和各式品牌體驗，將傳統與時尚共冶一爐。

李錦記送飛 你睇NJZ

向來重視一眾食客的李錦記，除了關心粉絲口福外，亦全力照顧粉絲的眼福，因此特意舉辦【#有真料爆 全民搵真料！】活動，由即日起至3月18日，只要留言估中「李錦記麵家」將為全新即食湯麵及撈麵限定配搭的熱爆食材和醬料，答案最有創意的參加者可獲得兩張ComplexCon門票，有機會親身直擊韓國超人氣女團NewJeans，宣佈更改團名為「NJZ」後的首次演出，一睹NJZ的五名女神Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein的風采，記得參與【#有真料爆 全民搵真料！】活動，追蹤李錦記香港IG (@leekumkee.hk) ，Like Post及在IG Story 分享「真料」答案，並將限時動態截圖私訊給李錦記香港IG即可。火速到李錦記香港IG留言參加吧！