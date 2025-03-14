林家謙x洪嘉豪x陳健安揭今年拉闊騷序幕　教你點撲飛

歌手林家謙、洪嘉豪、陳健安揭開2025年第一場拉闊音樂會序幕！由叱咤903主辦，CreFIT維信冠名贊助的《拉闊音樂會 Oscar.回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》將於2025年5月10日（星期六）在亞洲國際博覽館（Asia World-Expo）舉行。贊助商CreFIT維信特意準備了近1,700張拉闊門票，讓大家可以近距離接觸3位人氣歌手。

由3月20日起，CreFIT維信的用戶只需登入CreFIT維信手機應用程式(APP)，搶先完成Moni Bill任務，即可以搶購一個福袋連兩張拉闊門票。名額有限，先到先得，搶完即止！完成任務好簡單，只需在3月20日至4月6日（第一階段）連續使用CreFIT維信手機應用程式的Moni Bill記帳功能3天，即可獲得搶購福袋資格。

完成第一階段任務的用戶，將有機會在4月8日至9日以$988港元搶購Moni Bill任務《首輪福袋》一個。福袋內容豐富，包括可愛吉祥物Capi公仔或公仔袋、Capi金運御守、Capi紀念幣及兩張Zone A或Zone B拉闊門票。