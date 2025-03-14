米芝蓮名單出爐　呢3間西餐奪一星

第17屆《香港澳門米芝蓮指南》剛公布完整名單，兩地共有260間餐廳入選，其中香港佔206間，有1間晉升三星，令三星名單增至7間，11間二星餐廳，58間一星餐廳中，有3間新進升。

今年3間一星餐廳都是西餐為主，中環現代法式料理由行政總廚Nicolas Boutin主理，以當季食材入饌，菜式結合高級和小酒館元素，手切牛肉他他、酥皮盒和蘑菇湯等經典法菜令人印象深刻。餐廳搜羅環球葡萄酒之餘，店內還有超過400款來自世界各地的威士忌選擇。另一間中環時尚法國餐廳以海鮮作主題，大廚選用本地蔬果和肉類等，再加上各國的優質食材，打造出精緻菜式。尖沙咀的意大利餐廳由三星名廚Umberto Bombana領軍，以松露為主角打造各式美食，當中的大紅蝦手工扁意粉最有人氣。

此外，指南亦頒布幾個特別獎項，米芝蓮指南侍酒師大獎由中環一星西班牙日本餐廳的Carlito Chiu奪得。年輕主廚大獎則由尖沙咀法日餐廳主廚王歲允師傅獲得；他曾在多間本地米芝蓮星級餐廳工作，2022年創立自家餐廳，擅長以日本食材混合法亞元素設計菜式，相當的年輕有為。