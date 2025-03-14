甄子丹自導自演拍西片：將香港帶向全世界

甄子丹以「打吡大使」身份今日（14日）現身跑馬地馬場舉行的「寶馬香港打吡大賽2025」獲選參賽馬匹名單公布會，子丹坐着房車出場，以別開生面形式，揮動旗幟公布14匹入選馬匹的名單，14匹入選馬匹的馬主和練馬師逐一坐着房車出場與子丹合照，為本月23日假沙田馬場舉行的「香港打吡大賽」揭開序幕。

今年第13年擔任打吡大使的子丹，認為賽馬是香港標誌的娛樂項目，很值得支持。拍戲時也試過策騎，本身亦是馬主的他，之前愛駒曾兩度贏得賽事，可惜他都不在港，笑言好想一嘗拉頭馬：「有次同太太一齊入場捧愛駒，但跑第二，係尾數上來第二，幾冇臉呀！好掃興，希望再接再厲，喺邊度跌低就喺邊度起番身，老婆叫我下次都係唔好再嚟。」子丹近日已抽到新馬，問會否取名「宇宙最強」？他笑言：「做最強膊頭會好攰，世界邊有最強吖！叫『宇宙最開心』、『宇宙最健康』都唔錯。」他表示近日有電影新項目，將會自導自演拍西片，計劃好多部分在香港和澳門取景：「係我要求嘅，係雙贏，可以將香港帶向全世界，同時令香港電影同行有工開係好事。」

問是否正在準備前期，都是動作片？他說：「我都唔想動作片，但冇法，哈哈！講笑啫！始終動作片係標誌，我唔去推邊個去推？我要做帶頭推動嗰個。」演員方面中外演員都有，女演員都有可能要打。另外提到近日又有戲院結業，子丹指近幾年有多部電影如《九龍城寨之圍城》和《破‧地獄》成績令人鼓舞，但其實整體電影行業低迷，上年只有20多部電影，同行開工的人很少，導致成個行業好艱難，是雞同雞蛋的問題，認為舖租貴是主要因素。子丹直言感到好心噏，看到觀眾少咗地方去睇戲，有電影無地方上映，有機會都想同有關方面表達意見，幫到就幫。