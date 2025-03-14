金秀賢認戀金賽綸交往時間存漏洞　網民踢爆講大話

韓星金秀賢今日（14日）發聲明承認曾與已故女星金賽綸於2019年夏天至2020年秋天交往，並非如其遺屬聲稱是在2015年金賽綸15歲未成年起交往6年，還指日前曝光他與金賽綸相戀時期的照片，是在2020年冬天拍攝，被網民留言直斥「自相矛盾」，還戲言「分手後還有親吻照？」質疑聲明內容的可信性。

此外，聲明中又指金賽綸所穿的黑Tee是在2019年上市，但有網民作出反駁，力斥金秀賢講大話，更找出證據指合照入面金賽綸所穿的黑Tee，其實是在2014年已上市的款式，照片是2016年拍攝。

而金秀賢在2017年10月至2019年7月服役，當時金賽綸仍是高中生，有網民指金秀賢與金賽綸合照中額頭上有痣，但他是在當兵時期脫痣，合照中還有痣，應是2017年前拍攝，力證金秀賢講大話。此外，金賽綸亦預告正準備發布反駁金秀賢今日公開聲明的內容。

另外，金秀賢的事務所在2024年3月25日已透過律師傳短訊給金賽綸經理人，強調早已透過經理人告知金賽綸，關於債務問題只要是在合理範圍內清算便可，但短訊時間點是2024年3月25日，就是金賽綸上傳與金秀賢合照翌日，以及公司提交的excel檔結算內容，指因為公司判斷她再無能力還債，已在2023年12月將其債務作壞帳處理，但卻被網民質疑造假。