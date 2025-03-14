504 Pikes Peak粉紅概念戰車

擁有逾百年歷史的美國派克峰（Pikes Peak）國際爬山賽，是一個享負盛名的高海拔競速比賽，亦是全球賽車好手一展身手的試煉場。夥拍他們落場的戰車，性能要求相當高，而且通常會盛裝上陣，最少好似新發表的504 Pikes Peak概念車，車身有咁低Load咁低，尾翼有咁大得咁大吧！

為派克峰盛會設計

賽車界有兩大必征之地－－紐布寧和派克峰，前者挑戰最快圈速，後者挑戰最快登頂，驚險程度與難度俱高。此賽道又稱為The Race to the Clouds，全因終點就在美國科羅拉多州一個位處海拔約4,302米的派克峰頂上。由位於海拔約2,835米的起點出發，全長約20km，需征服156個彎道，當中尤以無底洞彎（Bottomless Pit）最為驚險。雖然全程都是平坦柏油路，但沿途僅有幾個防撞欄，稍有不慎便會跌落山，除了講求賽車手的技術和膽識，亦講求戰車的高循迹性、高抓地力及高操控性；同時高山空氣稀薄對賽車手及戰車都是極嚴苛的考驗。而504 Pikes Peak概念車正為此而設計，從其齊備的「架生」造型看，究竟它會否現身今年6月的派克峰盛會呢？

基於經典車型改造

這輛粉紅戰車是Peugeot Design Lab設計團隊以品牌上世紀60年代的經典504 Break為基礎而改造。掗拃霸道的外拋沙板，配上頂部開口設計，令下方的車輪頂部變得可見。頭泵把下方裝有闊大、凸出且幾近貼地的分流板。尾部設計亦囂張，於車頂水平線上特設雙層大尾翼，並於翼面翼底同時印有大大隻PEUGEOT字樣，無論從高或低度角，甚至是從老遠看都無法將它無視。其他設計還有被消失的尾泵把、清晰可見的後輪和大型擴散器等。值得一提是粗大的輪胎外，特別加裝一個表面印滿「113」標誌的大輪蓋，乃是設計團隊向曾於2000年駕駛着客製化504登上頒獎台的法國嘻哈樂團113致敬之筆。

同場加映：玩味飄移變奏

說到向113樂團致敬，設計團隊還構思了兩款風格貼近的概念車，一款玩味時尚，另一款為飄移而設。前者刻意保留504 Break的經典精髓，透過高視覺對比的色彩配搭大玩法式時尚，包括以灰色車身主調，配左藍色側鏡及後排車門、右黃色側鏡及前排車門，加上紅色尾門、黃色全車玻璃，以及左粉紅、右藍色輪圈和輪胎。另一款則直接把尾泵把刪走，採用金屬灰與黑色車身配搭113車側門拉花、藍色前擾流及頭胎；還分別在頭冚及尾擋風玻璃加入樂團出道年份「94」的黃色噴漆點綴。值得留意兩車均配備黑膠唱盤，配搭跟504 Pikes Peak一樣的最新線控Hypersquare軚環，既復古又時尚。