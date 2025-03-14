甄妮轟黃子佼「敗類」　徐乃麟曾國城為撐復出言論道歉

台灣主持黃子佼因持有未成年少女影音遭判有期徒刑8個月，又爆出涉性侵多位未成年少女，聲名受挫而停工及被多方切割，連帶佢老婆孟耿如亦被鬧到宣布將無限期關閉所有社交網外，又強調黃子佼未來唔會出現喺公眾視野。當中「樂壇風紀」甄妮亦有講到黃子佼及韓星金秀賢事件，佢批評黃子佼：「在我眼中黃子佼就是敗類！玩完。犯錯也要看輕重！」並表示黃子佼侍住有人護航，行為先會如此誇張、嚴重，接著仲暗寸黃子佼恩師張小燕：「師父知情不報，是非不分，一心護短，空有一生成就，毀於一旦，可惜嚕！」

而近日台灣藝人徐乃麟、曾國城就透露黃子佼原本去年底要復出，本來佢自己都相當期待，仲大讚對方對台灣演藝圈好有貢獻，同聲勸大眾唔好抹殺黃子佼過去成就等，一番言論遭網友炎上，尋日（13日）深夜開始，二人先後跪低道歉。

曾國城對於先前喺記者會上力撐黃子佼復出嘅言論致歉：「由於我對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」又強調自己唔係當事人，唔可以亦唔適合做出任何評論，且會引以為戒：「只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見。」徐乃麟今晨（14日）亦發文道歉，表示：「未顧及社會觀感，也未用同理心看待這事件，造成大家心中不悅與不滿我深感抱歉。」