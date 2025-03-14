京成電鐵聯乘潮牌　限定商品加快閃店登場

日本鐵路文化一向深受鐵道迷追捧，而京成電鐵與潮流選物店FREAK’S STORE的合作企劃「京成FREAK」更是每年備受期待的盛事。今年，第4彈企劃「Arigatou新京成」將於3月20日至23日期間，在新京成線的新津田沼站開設限定快閃店Pop-up Store，並推出一系列共17款限定商品，勢必成為鐵道迷與潮流愛好者的焦點。今次「Arigatou新京成」系列以新京成電鐵的歷史與情懷為主題，商品包括T-shirt、帽子、鎖匙扣、毛巾等，全部融入新京成電鐵的元素，極具收藏價值。其中最受矚目的莫過於以新京成電鐵經典列車8900形及200形退役時的照片為設計的「新京成Photo Tee」，絕對是鐵道迷的必買單品！此外，系列還特別推出小童尺寸的T-shirt及套裝，滿足親子粉絲的需求。而Pop-up Store限定的原子筆及Cap帽等，亦以簡約設計搭配新京成電鐵的標誌性色彩，實用又具紀念意義。

為配合活動，人氣旅YouTuber Shioneru（しおねる）將於3月20日擔任一日店長，她以探索日本各地鐵路及風景聞名，追蹤人數達15萬，深受年輕粉絲喜愛。活動當日，凡購物滿5,000日圓（約HK$265）的顧客，更有機會與她合照留念。Pop-up Store還設有特別企劃「Arigatou新京成」扭蛋機，顧客只要購物滿4,000日圓（約HK$212）即可抽一次，有機會獲得非賣品的限定貼紙，共4款隨機抽出。此外，凡購買紀念商品並成為Daytona Park會員的顧客，更可獲贈以新京成電鐵「My Memories Train」列車為設計的限量筆記本，數量有限，送完即止。 除了Pop-up Store，京成電鐵還特別於3月18日起運行「Arigatou新京成」主題列車，車廂內將展示由粉絲投稿的「新京成的回憶」及「京成松戸線的期待」訊息，讓乘客在乘車時重溫新京成電鐵78年來的點滴回憶。