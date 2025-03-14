CHILL CLUB︱Alton首角逐男歌手獎　Frankie挑戰做新人王

《CHILL CLUB推介榜 年度推 24/25》今日（14日）舉行記者會，公布各獎項入圍名單，多位歌手包括MIRROR成員黃智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、COLLAR成員許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、陳泳伽（Winka）、雲浩影、方皓玟、ERROR成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）等均有現身出席。大會現場宣布今年新增設由觀眾投票的「人人樂壇年度歌曲大獎」及歌手互投的「現場最佳衣着獎」。

MIRROR 3子受訪時表示隊友因工作在身，由他們作代表出席。談到Alton今年有份角逐多個獎項，包括憑歌曲《非物質文化遺產》角逐「音樂第一歌曲獎」外，還有「夜粥組」歌曲《FING!》、「CHLL CLUB年度男歌手」及「CHILL CLUB年度唱作歌手」，他笑指自己也不知道有多個提名，對於首次角逐男歌手獎未感壓力，認為每位歌手也有機會獲獎，自己更希望MIRROR能得組合獎，又笑稱希望能奪得「現場最佳衣着獎」：「要同服裝同事研究一下。」Frankie則笑指不知道Alton獲多個提名，對於自己有份角逐「CHILL CLUB年度新人男歌手」，會以平常心看待。至於跟Frankie同樣角逐該獎項的Tiger，表示出歌並非為獎項，但希望MIRROR獲得團隊。

另提到「妹豬組」拍團綜期間，姜濤燒棉花糖被經理人花姐鬧不夠Man一幕，最後卻演變成網民指責花姐沒有安全意識，Alton估計這可能只是傾計方式，更自認是燒棉花糖專家，坦言此舉確實很危險，又叫大家放心，笑指姜濤已經慢慢「變Man」。

Day、Gao與Winka明顯膚色健康了不少，她們透露早前到新加坡拍團綜時，因要不斷落海而曬黑了，笑指隊友Marf膚色變得比之前更黑。 Gao笑言：「自己帶錯衫，拍落海鏡頭帶咗件短袖防曬衫。」對於有份角逐「CHILL CLUB年度女歌手」，Winka坦言出歌並不是為獎項：「只要有騷出就會好精神。」問到可有信心奪得組合獎？她們坦言近年有不少組合湧現，故獎項不可説是十拿九穩。

另提到前隊友SoChing早前被拍到生活貼地慳家，現正努力教跳舞班，Gao表示大家一向很努力，大讚對方愛跳舞亦很用心教跳舞，坦言教跳舞班並非很賺錢。

至於ERROR成員193笑指對隊友肥仔奪「現場最佳衣着獎」相當有信心，更代肥仔承諾若得獎會在台上除衫，即被身旁肥仔笑他口味特別，又稱若有「跳唱歌手獎」自己會很有信心獲獎。問到對組合獎信心？193笑指無可能勝過MIRROR。另提到193外公早前離世，被網民嘲諷他有報應，雙方繼而展開罵戰，193坦言從不會主重跟人鬧交：「講我屋企人觸及我底線，話我隊友都無問題。」