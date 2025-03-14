林峯⾸度代⾔威⼠忌　希路斯「神之威⼠忌」收藏級佳釀

【特約報道】愛飲酒的，必然難以抗拒威⼠忌味道的千變萬化，尤其蘇格蘭威⼠忌更是享負盛名。近⽇，林峯⾸次代⾔威⼠忌品牌，成為希路斯（Heliossy）威⼠忌的代⾔⼈，引起廣泛關注。作為⼀位威⼠忌收 藏家，林峯對希路斯威⼠忌讚不絕口，更稱其為「神之威⼠忌」。這款威⼠忌不僅在⼝感上獨具匠⼼，更在外觀設計上展現出品牌的⽤⼼與誠意，成為收藏家與威⼠忌愛好者的新寵。

亞洲唯⼀電鍍烤花設計 彰顯收藏級品質

希路斯威⼠忌亮點之⼀是其精緻的酒瓶外觀，獨特的電鍍烤花設計在亞洲威⼠忌市場中獨⼀無⼆。瓶⾝經 過精細的電鍍⼯藝處理，搭配烤花技術，呈現出⾼貴 典雅的質感。這種設計不僅提升了視覺效果，也彰顯了希路斯威⼠忌的收藏價值，既可當作收藏品，同時是奢華禮物的絕佳選擇。另⼀⽅⾯，希路斯威⼠忌採 ⽤⾼端天然軟⽊塞，符合傳統威⼠忌標準之餘，開蓋時儀式感滿分，保證無論男女都會飲得開懷！

蘇格蘭與法國雙重⼯藝 味覺的雙重享受

希路斯威⼠忌於蘇格蘭低地完成⾸輪波本桶釀製，受益於獨特的氣候，其威⼠忌有著濃郁的麥芽及穀物香調，酒體馥郁圓潤，獨特的河流風鹹味也令其更清澈醇厚。蘇格蘭波本桶賦予威⼠忌經典的香草與焦糖風味，其後再到法國以⼲⾢雙重過桶，則帶來豐富的果香與層次感。這種雙重⼯藝的結合，讓希路斯威⼠忌在⼝感上更加豐富，確保每⼀滴酒都充滿質感。

四款酒款 滿⾜不同需求

希路斯威⼠忌推出「太陽神(⿈⾦)Classic」和「玫瑰 ⾦Master」兩款酒款，皆⽤蘇格蘭波本桶及法國⼲⾢桶讓酒液深浸，搭配嚴格控管酒液的陳年時間，風味不⾄於太過濃厚，賦予香草、柑橘、焦糖、果乾、橙⽪、漿果及⽔果香味。為滿⾜不同消費者的需求，它們各有700ml和100ml兩個瓶裝容量，700ml適合多⼈派對，與親朋好友共享美好時光，⽽ 100ml的精巧版則專為香港⼈⽽設，適合獨⾃享受或隨⾝攜帶。特別⼀提，無論容量多少，瓶⾝底部均附有專屬連結，⽅便消費者了解更多品牌故事與產品資訊。

林峯讚不絕口 希路斯威⼠忌成收藏家新寵

林峯向來富有⽣活品味，更是威⼠忌收藏家，要求甚⾼的他對希路斯威⼠忌讚不絕⼝。他表示希路斯威⼠忌不僅在⼝感上令⼈驚艷，其獨特的設計與⼯藝更讓⼈愛不釋⼿，並直接⼤讚︰「我試過好多牌⼦的威⼠忌，希路斯的酒質真⼼頂級！」林峯的代⾔無疑令希路斯威⼠忌更有信譽保證。

總結︰林峯推介 不容錯過的威⼠忌超新星

希路斯威⼠忌憑藉其獨特的全亞洲唯⼀電鍍烤花設計、蘇格蘭與法國雙重⼯藝的釀造技術，以及林峯的強⼒推介，成功在威⼠忌市場中脫穎⽽出。無論是作為收藏品還是⽇常飲⽤，希路斯威⼠忌都能帶來無與倫比的享受。另外，各⼤Top Tier酒店的御⽤品酒師都⼀致推薦希路斯，指出它的威⼠忌酒體醇厚、⽊桶香氣極強，餘韻回⽢時間超長，令⼈忍不了追飲多杯。如果你還未嘗試過這款「神之威⼠忌」，現在正是最佳時機！

#品味不止於表面，希路斯威士忌成就非凡體驗。

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