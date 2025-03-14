前香港先生呂熙陳偉洪為「娘家」炮製節目　收視爆燈創佳績

前香港先生陳偉洪及呂熙先後離開無綫外闖多年，二人除了分別開健身中心、做健身導師及為其他平台拍劇外，同是湛江人的他們更與「娘家」合作，合力炮製飲食節目《鮮美湛江美景遊》，節目逢星期日在翡翠台播映，除了找來向來有不少擁躉的食家黃亞保及李家鼎坐鎮外，更有應屆港姐冠軍倪樂琳及林正峰擔任主持，配搭新鮮。

而陳偉洪及呂熙亦分別會擔任客席嘉賓，向大家介紹湛江出名美食，包括湛江雞、生𧐢、龍蝦、泥丁、菠蘿等。而節目播出以來收視甚佳，雖然是星期日播放，但收視點達16.8佳績，貼近三線劇的收視，非常理想。

而有份擔任節目製片的陳偉洪接受東網獨家訪問時坦言：「我同呂熙本身都係同鄉湛江人，而當地都好想推廣呢個地方，等多啲旅客可以嚟旅遊，所以我哋就同無綫嗰邊傾有關方面合作，今次都係我哋第一次做呢類幕後製作，雖然好多前期籌備工夫要跟進，但好彩多得當年參加港男時監製何小慧同志偉哥嘅幫助，一切都進展得好成功，依家收視咁好，幸苦啲都值得。」而擔任節目總製片的呂熙則坦言:「我同偉洪都係湛江人，有陣時傾偈都喺度諗點樣可以用自己嘅專業幫到家鄉。」

而陳偉洪與呂熙之前都有跟同樣離巢無綫的李天翔等合拍短劇，現時身為健身院老闆及導師的陳偉洪，更是不少圈中藝人的導師，包括蔡思貝、張頴康及麥大力等。