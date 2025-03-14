張栢芝大爆孻仔代父職送情人節禮物　1舉動冧到暈

藝人張栢芝去年神隱多時，近期終於蒲頭嘅佢，亦不時透過社交網分享生活點滴，而憑一己之力湊大3個兒子嘅佢，日前亦分享情人節孻仔嘅暖心舉動。

日前，張栢芝晒出一段邊Set頭邊分享家庭趣事嘅影片，提到會否畀兒子髮型建議時，張栢芝先係歎氣表示兒子雖然都好Care髮型，但就要有佢陪先肯剪頭髮，並向兒子建議道：「沒有最好的髮型師，只有最適合的髮型師。」可惜囝囝唔聽勸，堅持搵同學嘅髮型師，令佢忍唔住擺出無奈表情道：「每一次回來都……我的心比他們還疼！」囝囝貪靚又充滿想法嘅性格，似足謝霆鋒。

而張栢芝亦提到，每次同大仔Lucas及2仔Quintus去酒店食飯：「每次一結帳，他們兩兄弟就會拿那個小票一直在說多少錢、我花了多少。」至於孻仔方面，張栢芝則笑道：「老三就好好笑，因為情人節我沒想要出去，人都多呀！我就自己點了一個Pizza，我說：『哎今天情人節，你送我一個禮物吧！』他說甚麼禮物，我說：「你送我Pizza吧，200多（約210港元）你給我。』」未料孻仔竟然應承，並打開錢罌準備畀錢：「他說好吧！然後就過去拿錢，然後輸入密碼打不開耶！我的天呀！他說：『媽媽對不起，你看怎麼樣都打不開！』然後存錢罐就鎖了。」但囝囝心意仍然令張栢芝大受感動：「但起碼他真的想要說幫我付錢，所以他送給我的就是一個Pizza。」