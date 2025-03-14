方皓玟食極唔肥　認衰錯怪麥美恩

歌手方皓玟與雲浩影等今日（14日）出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜年度推介 24/25》記者會。對於有份角逐「音樂第一歌手獎（跳唱歌曲）」、「CHILL CLUB年度女歌手」、「CHILL CLUB 年度唱作歌手」、「音樂第一歌曲獎（流行歌曲）」，以及與保錡合唱歌曲《人間垃圾》角逐「音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）」的方皓玟，笑稱對獎項沒信心，不過無論有否獲獎也不會影響自己亦不會失望。笑問她台上表情冷酷，她笑稱平常放鬆時就會自然變「西」：「公司每次都會提醒我要笑，但今日跣我冇提我。」談到保錡早前跟陳百祥合照引來風波，更有傳被公司雪藏，問她可會擔心被對方連累而未能獲獎？她笑指對方是「自雪」，相信若歌曲獲獎對方定必現身。

談到她早前被網民指她太瘦，懷疑她患上厭食症，她事後留言反駁對方，更誤會藝人麥美恩的發文影射她，方皓玟説：「我係天生瘦，冇理由怪我，本身食極唔肥但我唔係寸。」她又認衰錯怪麥美恩：「我有主動留言話想同佢做朋友，但佢回覆話自己怕醜。」她強調真心想跟對方成為朋友，希望對方不要怕了她。

有份角逐「CHILL CLUB年度女歌手」及「音樂第一歌曲獎（流行歌曲）」的雲浩影，笑指對得獎信心「一半半」：「因為有好多前輩喺度，加上自己都唔清楚評分準則，哈哈！」至於她早前為Tyson Yoshi的新歌MV擔任女主角，她笑指近日才知道原來自己角色最後沒有死去：「呃到一封10蚊利是。（Tyson Yoshi話相拍電影版？）佢都有提過，如果真係自己都好想參與。」提到有網民覺得她似大美人李嘉欣，她笑言絕對不及對方靚，問到男友可有覺得她靚？她表示也不知道，反托記者幫忙問問男友。