響應大腸癌關注月　早知早悉　釋出疑慮！

【特約報道】世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構將每年的三月定為大腸癌關注月，宣揚大腸癌篩查的重要性，並推廣健康生活習慣，冀降低大眾患上大腸癌的風險。

大腸癌是香港第二位最常見的癌症，根據醫院管理局香港癌症資料統計中心資料顯示，2022年便有5,190宗新確診個案¹，當中2,270 人死亡。大腸癌風險一般會隨着年齡增加而上升，但中文大學研究指出，近年大腸癌有年輕化趨勢，55歲以下患者人數增加(+1.7%)，55歲以上患者有所減少(-1.3%)。不幸的是，臨床有近半大腸癌患者確診時已屬第三及第四期，即中後期大腸癌，五年相對存活率第三期有68.7%；第四期只有9.3%。

腸道微生態與大腸癌形成的重要關係

腸道微生態主宰人體健康。人體中有約90%細胞來自微生物，它們大部分住在腸道當中。腸道微生物之間的相互作用形成腸道微生態，有研究發現，腸道微生態長期失衡會促進大腸癌形成²。大腸癌原來同腸道微生態有好大關係，年紀大易中招，要預防，一定要做好兩件事 - 1. 少肉多菜，多運動，每日補充益菌，2. 定期驗腸

由於早期的大腸癌可以是零徵兆，由腸道長出小瘜肉至演變成癌症，其實未必人人都察覺到身體有不妥的地方，有些注意身體狀況的人或者會於大腸癌早期覺得排便習慣異常、體重下降等，徵兆並不明顯，而且沒有覺得疼痛的地方。很多人都是到第三至四期的時候，才發現便血。這時候才去驗腸，有機會檢測結果已經是末期癌症，錯失了治療的最佳時間，便難以醫治。

研究亦指出近5成人在瘜肉切除後三年內出現復發³，所以定期監察瘜肉復發極為重要，已切除的瘜肉是有50%機會復發。瘜肉其實是腸黏膜表面上凸起的病變組織，可以生長在大腸任何的位置，通常被視為大腸癌的前身，只要在瘜肉還小的時候及時切除，可預防它變大。此外，切除大腸瘜肉後，仍然有復發機會或在大腸其他部位長出新瘜肉的風險。倘若瘜肉復發而又未能及時發現的話，也會增加患上大腸癌的風險。因此定期進行大腸癌風險檢測非常重要！

衞生署最近公布的健康行為調查報告顯示，香港市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣，例如14.8%成年人士體能活動量不足、97%市民進食不夠水果和蔬菜，以及2.7%人士（15歲或以上）每月暴飲暴食至少一次等。這些習慣均是罹患常見非傳染病（包括癌症）的重要風險因素。我們應建立健康生活方式和習慣，包括多做運動、每天吃兩份水果和三份蔬菜、減少進食紅肉和加工肉食、保持健康體重、不吸煙和不喝酒，預防大腸癌。建議40歲以上人士盡快進行大腸癌風險篩查。

腸癌風險 自我評估

想唔想知道自己或家人有冇大腸癌風險？

立卽做個簡單自我評估，圈出答案，若果是中、高風險，盡快接受大腸癌風險篩查可在症狀出現前及早發現和治療癌前病變或早期癌症，從而提高治癒率。

無創無痛 採便易用 5分鐘就完成收集樣本

M3CRC大腸癌風險檢測由香港著名大學醫學院研發，榮獲2022年日內瓦國際發明展銀獎, 以全球首創M3細菌基因檢測技術，偵測大小瘜肉及大小瘜肉復發之非入侵性檢測，偵測大腸癌的靈敏度高達94%⁴，相當於大腸鏡檢查，可驗出大腸癌的初生階段——少於5毫米(mm) 的小瘜肉或瘜肉復發的風險，偵測瘜肉復發的靈敏度高達 90%5。檢驗只需收集糞便樣本，無創無痛，適合作一線篩查，而減少入侵性檢查的風險！

適用人士:

1. 任何年齡人士用作定期監測腸道微生態健康

2. 40歲以上日理萬機， 工作繁忙及經常飲食不定時的上班族

3. 50至75歲及沒有大腸癌徵狀的男士和女士; 請注意50 歲以上的男士患大腸癌的風險又會比女性高

4. 10年內切除瘜肉或曾患大腸癌人士用作預測大小瘜肉復發風險