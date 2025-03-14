公開試•入學面試接踵來　學生壓力倍增　大學科研配方　有助改善情緒

【特約報道】踏入3月，又是公開試、學期試與入學面試期，很多學生每日下課後還要補課、補習，既食無定時兼缺乏休息，務求更快進入全方位備戰狀態，難怪他們長期被高壓所困。根據資料顯示，近年來中、小學生患情緒問題的個案倍增，有些學生更會自我質疑和終日被負面情緒困擾。作為家長看見仔女面對此處境，除了精神上支持外，又可以怎樣幫助他們呢？

壓力過大 身體發出警號

有些學生遇上太大壓力便會失去動力，由心理引起生理的不同徵狀，如容易感到疲累、緊張、集中力下降從而影響他們的學習進度及成績；更會有入睡困難及飲食失調的情況，嚴重的話甚至會出現自殘和自殺等行為。很多專家指出我們的情緒和身體息息相關，處於壓力之下常見腸胃失調的情況，例如食慾不振、腹部脹痛、排便不暢、肚痾等；此外，亦會有肌肉綳緊和頭痛，有些學生亦會出現喘不過氣、心神不安、手震的徵狀，這些都是情緒問題引起的身體發出不同的警告信號。

腸道是身體 第二個大腦

腸道之所以被稱為人體的第二個大腦，是由於它與大腦自成一個系統，掌管人的心情、行為及精神健康。人的腸道充滿著數百萬連繫大腦及傳遞訊息的細胞，可想而知若腸道出現異常和腸道微生態失衡，對情緒會帶來一定影響。腸道與大腦可以通過不同途徑，如傳遞訊息、免疫反應、腸道菌群的代謝物等，與大腦進行雙向的溝通。所以，若腸道健康不理想，出現腸道微生態失衡及壞菌多過好菌的情況，將影響到我們的精神健康。相反，若精神健康不理想，例如學習壓力過大，也可導致各種腸胃不適徵狀，而近年的研究亦顯示這些徵狀與腸道壞菌增多、益菌減少息息相關。

補充腸道益菌 有助改善情緒

腸道微生態由有過百萬億的微生物組成，這些微生物是腸道和大腦溝通的橋樑，整個系統被稱為「菌-腸-腦-軸」（Microbiota-Gut-Brain Axis)。愈來愈多本地及國際的研究皆指出，腸道微生態和情緒有密切的關係。近年有數據顯示受負面情緒影響的人士的糞便樣本中，可發現腸道微生態嚴重失衡的情況。衆所周知，腸道益菌對身體有利無害，其代謝物與身體不同器官的健康有正面關係。要保持腸道益菌數量，首先要培養良好的飲食習慣，多食蔬菜水果，避免進食食物添加劑，如防腐劑、乳化劑等，同時減少高油高糖和經加工的食品飲品；此外，不應在沒有醫生指導下故亂服用抗生素，以免腸道微生態受到負面影響。

小一面試不再緊張，囡囡變得主動積極、自信從容！

入讀小學是每個孩子成長的重要里程碑，但對於小豬比來說，這段旅程一開始並不順利。第一次面試時，她因為陌生環境和壓力而感到極度緊張，甚至出現了肚子不適的情況，讓媽咪 Phoebe單文柔 十分擔心。

幸好，Phoebe 遇到了 G-NiiB 的兒童恬悅配方。服用一段時間後，小豬比的情況有了明顯改善，不僅便便變得規律，情緒也穩定了許多。最近一次面試時，小豬比表現得更加主動積極，自信地回答問題，讓 Phoebe 欣慰不已。

Phoebe 說：「看到囡囡第二輪面試與首輪面試的表現相差很遠，整個人變得不同! 她變得積極、期待、主動打招呼、舉手回應 。我同小豬比爹爹心裏面也定了下來。」

腸道健康與情緒及學習表現息息相關，平衡腸道微生態，有助於調節腸道內的快樂抗壓元素，幫助大腦掌控情緒和整體健康發展。

G-NiiB 微生態兒童恬悅配方 是由香港著名大學醫學院研發及經臨床驗證的獨特微生態配方。它由精準的活性益生菌和益生元組成，為學生補充所需益菌，促進恬悅和諧的身心靈發展。

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