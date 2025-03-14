Ian處男海外巡唱開鑼　化身「樹熊」宣布下站澳洲開騷

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）首個個人海外巡唱《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025 - LONDON》前晚（12日）於倫敦開鑼，吸引了來自歐洲與香港樂迷棒場。Ian彈着電結他自彈自唱《Lost at first sight》出場，接着帶來重新編曲的《DWBF》，為個唱揭開驚喜序幕，他跟歌迷打招呼：「啱啱七月喺香港開Concert 嘅時候，已經知道有好多朋友嚟咗英國，所以我一知道有呢個Tour，就要求第一站可唔可以嚟咗英國先！」一句話立即融化全場歌迷，氣氛瞬間升溫！

Ian演唱 《Thank You Postman》時延續了香港站的心思，由舞蹈員化身郵差向觀眾派發附有親筆簽名的明信片，他更親筆寫信給歌迷：「To All UK朋友仔，Thank you for coming，感謝你們與我分享我的第一次巡唱！」相當窩心。他又感激填詞人黃偉文（Wyman）親臨觀賞：「好多謝你嚟，多謝你送咗《再見寧靜海》呢隻歌嘅文字畀我！」又透露親手寫了一封信送給Wyman。

一直視方大同為偶像的Ian，在演唱會中以黑底白字寫上「Dear Mr. Khalil Fong, Thank you for all your inspirations and kindness.」來悼念他，並獻唱《才二十三》用音樂寄託無限懷念，他又提到有些「特別的人」離開了，心中填滿了思念：「有啲自己先知嘅眼淚，會喺自己心入面流。」

演唱會主題為「Tears」，Ian把眼淚融入作品，他溫柔演唱《地球上的最後一朵花》及《Fly Me to the Moon》時感性指自己是一個怪人，時而感性、時而理性、有時會鑽牛角尖，不開心時會留在房間彈結他和彈琴，並唱出兩首當時創作的作品 《鯨落》及《再見寧靜海》。去到歌迷期待已久的騷肌跳唱環節，他穿上皮褸火熱演唱《夜視鏡》，之後除下外套以招牌小背心大騷結實手臂與胸肌，並跳唱MIRROR團歌《Sheesh》，令歌迷瘋狂尖叫，全場陷入瘋狂。

去到尾聲Encore 環節，Ian 則以可愛樹熊造型現身，戴上熊仔帽在舞台邊輕快跳躍，萌爆演唱《抱抱無尾熊》，並急不及待公布下一站巡演於澳洲舉行的好消息。