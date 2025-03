Ian處男海外巡唱開鑼　化身「樹熊」宣布下站澳洲開騷

男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人海外巡唱《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025 - LONDON》前晚(12日)於倫敦開鑼,吸引了來自歐洲與香港樂迷棒場。Ian彈着電結他自彈自唱《Lost at first sight》出場,接着帶來重新編曲的《DWBF》,為個唱揭開驚喜序幕,他跟歌迷打招呼:「啱啱七月喺香港開Concert 嘅時候,已經知道有好多朋友嚟咗英國,所以我一知道有呢個Tour,就要求第一站可唔可以嚟咗英國先!」一句話立即融化全場歌迷,氣氛瞬間升溫!

Ian演唱 《Thank You Postman》時延續了香港站的心思,由舞蹈員化身郵差向觀眾派發附有親筆簽名的明信片,他更親筆寫信給歌迷:「To All UK朋友仔,Thank you for coming,感謝你們與我分享我的第一次巡唱!」相當窩心。他又感激填詞人黃偉文(Wyman)親臨觀賞:「好多謝你嚟,多謝你送咗《再見寧靜海》呢隻歌嘅文字畀我!」又透露親手寫了一封信送給Wyman。

一直視方大同為偶像的Ian,在演唱會中以黑底白字寫上「Dear Mr. Khalil Fong, Thank you for all your inspirations and kindness.」來悼念他,並獻唱《才二十三》用音樂寄託無限懷念,他又提到有些「特別的人」離開了,心中填滿了思念:「有啲自己先知嘅眼淚,會喺自己心入面流。」

演唱會主題為「Tears」,Ian把眼淚融入作品,他溫柔演唱《地球上的最後一朵花》及《Fly Me to the Moon》時感性指自己是一個怪人,時而感性、時而理性、有時會鑽牛角尖,不開心時會留在房間彈結他和彈琴,並唱出兩首當時創作的作品 《鯨落》及《再見寧靜海》。去到歌迷期待已久的騷肌跳唱環節,他穿上皮褸火熱演唱《夜視鏡》,之後除下外套以招牌小背心大騷結實手臂與胸肌,並跳唱MIRROR團歌《Sheesh》,令歌迷瘋狂尖叫,全場陷入瘋狂。

去到尾聲Encore 環節,Ian 則以可愛樹熊造型現身,戴上熊仔帽在舞台邊輕快跳躍,萌爆演唱《抱抱無尾熊》,並急不及待公布下一站巡演於澳洲舉行的好消息。