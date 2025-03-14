朱栢康憑《破‧地獄》威到盡　開到口恨再攞獎

《第18屆亞洲電影大獎》將於周日（16日）舉行，入圍最佳男配角的朱栢康、伍允龍和金馬影帝李康生今晚（14日）現身西九戲曲中心舉行的《配角的主場》座談會，分享演戲心得。朱栢康和伍允龍受訪時稱，2人早在20多年前合作拍過美食廣告，感覺十分有緣。

早前在《香港電影導演會》中先拔頭籌，憑電影《破‧地獄》奪得「最佳男配」獎項的朱栢康，可有信心再下一城奪獎？他表示：「不會視對方（伍允龍）為對手，我哋係代表香港，係Teammates，任何一個人攞獎都開心，係香港人攞更開心。」又表示最想「老竇」（許冠文）攞影帝。

朱栢康又稱：「你問我係咪想攞獎？梗係恨啦！但會交畀上帝安排。」頒獎禮當日群星匯集，好想到時才跟李康生合照，今晚不太好意思去集郵，而伍允龍就講笑要同朱栢康集郵。

朱栢康今年電影成績理想，可說是大豐收一年，他直言正在行運，有人說待遇上豐收才算豐收，但他覺得有工作已很好，只希望有合理工資，但為工作不惜會減片酬。伍允龍又搞笑稱自任導演時定會找他拍戲。

之前朱栢康獲男配並無特別慶祝，自言獲獎已經是一個好大的慶祝，不用再大排筵席。伍允龍即推波助瀾表示應該要慶祝，不介意負責埋單。伍允龍對入圍已好開心，不再是「木偶」，對演技也添信心，拍戲時導演都會詢問他有甚麼想法。又透露近日剛完成一部動作片，但不慎扭傷臀部，雖然很痛都會裝作冇事。

伍允龍的父母也有出席座談會，在台下做觀眾應援，伍允龍和朱栢康認為配角是要支持主角，必需清楚自己的角色定位。而李康生表現幽默一面，指配角較輕鬆，完全不用擔心票房問題，可任意發揮，講笑說：「有時仲可以殺死主角。」又指自己看劇本很慢，看讀兩三篇之後，便會忘記角色，變成自己的意思做戲。