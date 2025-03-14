淫娃新入伙　鄰居笑呵呵

隔籬屋嚟咗一位靚女新住客，唔止衣着性感，性格仲好風騷，身為男鄰居嘅你，會唔會有一刻覺得自己有機會同對方作深入交流呢？發夢冇咁早！係時候睇番幾套四仔，等一班脫星幫你實現夢想吧！

色誘陰謀

淫娃鄰居送上門，大家夠唔夠膽食？唔想後悔，行動前最好睇吓由Porn Fidelity出品嘅《Bad Neighbor #3》。影片由Ryan Madison執導，故事講述巨兵男脫星Ryan Madison發現新入伙嘅女鄰居Alix Lovell唔止胸前偉大，仲成日以言語挑逗自己。由於Ryan Madison本身唔係正人君子，話咁快已經同Alix Lovell搭上，但喺幾場肉搏過後，男方覺得有啲唔對路，事關女方愈嚟愈大食，試過一晚五次先肯罷休！經過一番明查暗訪，男方終於知道呢位蕩女出晒名會將男鄰居榨至精盡人乾，所以先會經常搬屋。

情慾謊言

新入伙嘅女鄰居，樣靚身材正，又同自己情投意合，理論上會發展出一段浪漫愛情故事，但由Sweet Sinner製作嘅《Lies We Tell #2》就話畀大家知，世事冇你想像得咁單純！影片由四仔名導Mike Quasar執導，故事講述3位型男分別同Scarlett Alexis、Annie King、Sophia Locke呢3位人氣女脫星譜出戀曲兼發展出肉體關係。當男方諗住同女友共諧連理，某日有猛男搵上門，自稱係女方嘅老公，男方先知女友係有夫之婦，呢幾段三角關係會點收科呢？連場情慾戲固然好睇，估唔到連劇情都咁精彩，冇理由錯過吧！

互相吸引

男方因胯下巨物嚇走唔少女人，女方嘅床技超凡卻冇用武之地，呢班寂寞男女正正係《Sex-Hungry MILFs #2》入面相遇，交織出一段段激情關係。影片由Pegas Productions製作，故事講述3位性生活異常苦悶嘅巨乳熟女Alyson Queen、La Petite Blonde同Wendy Dee，搬到新居後，意外發現單身男鄰居嘅胯下暗藏神兵，搞到心郁郁，而男鄰居亦被眼前嘅巨乳吸引住。某一晚，呢班熟女借故敲門，話要送上節日美食，雙方共進晚餐期間，慾火大爆發，兩條肉蟲由客廳開始激戰。火辣嘅床戲加上高難度體位，炮製出四級感官盛宴。

碟評

今次推介嘅3套四仔都係高質之作，其中《Bad Neighbor #3》同《Lies We Tell #2》唔止肉搏場面拍得正，仲要係有劇情，令人好想知道結果會發展成點。至於《Sex-Hungry MILFs #2》嘅劇情係就係薄弱咗啲，但有巨乳肉搏神兵，淨係呢個畫面已經值回票價。