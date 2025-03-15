【是日通勝】

農曆二月十六

乙巳年 己卯月 癸未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、開市

忌：詞訟、乘船、取魚

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：37、28、19

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

金牛座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

雙子座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

巨蟹座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

獅子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

處女座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

天秤座：財運佳，貴人支持，宜趁機做好理財計劃。

天蠍座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

人馬座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

山羊座：頭腦靈活，把精力放在學習上，易獲佳績。

水瓶座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

雙魚座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 財運佳

（跌）牛 易虧損

鼠：身心狀態不太理想，做事急躁易犯錯。

牛：是日沖煞，財運欠佳，投資易有虧損。

虎：運勢屬中平，工作上要特別留意細節。

兔：有點手忙腳亂，趁公餘讓自己靜一靜。

龍：身邊有貴人出手相助，帶來事業機遇。

蛇：注意身體健康，有必要調整作息時間。

馬：財運非常好，容易有意料之外的收入。

羊：社交運不錯，易在聚會中認識新朋友。

猴：財運上升，若有投資打算，不妨一試。

雞：處理大額投資要謹慎，必須評估風險。

狗：做事得心應手，能順利完成所有工作。

豬：相信自己的能力，不用對現狀太悲觀。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽白羊+上升土象=？

太陽白羊、上升金牛

這個組合的人擁有白羊座的熱情和自信，但上升星座金牛使他們的外在表現更為穩重和踏實。他們初見時可能給人一種穩健和可靠的印象，具備金牛座的耐心和實際性。他們天生愛好美食和舒適的生活環境，並且重視物質和安全感。他們喜歡穩定的生活節奏，不輕易冒險，但在熟悉環境中，白羊座的積極進取和領導力會讓他們更加出色。

太陽白羊、上升處女

這個組合的人擁有白羊座的能量和決斷力，但上升星座處女使他們的外在氣質更為謹慎和分析。他們初次見面時可能給人一種細心和有條理的印象，具備處女座的實用性和關注細節。他們天生追求完美，擅長解決問題並注重健康和衞生。這些特質使他們在生活和工作中表現得非常高效和可靠。在熟悉環境中，白羊座的自信和積極性會讓他們在職場和生活中取得成功。

太陽白羊、上升山羊

這個組合的人擁有白羊座的積極性和創造力，但上升星座山羊使他們的外在形象更為嚴謹和有責任感。他們初次見面時可能給人一種可靠和穩重的印象，具備山羊座的耐力和實際性。他們天生有着強烈的責任感和目標導向，並且在面對困難時能夠堅持不懈。他們重視事業和社會地位，常常為了實現目標而努力不懈。在熟悉環境中，白羊座的領導力和勇氣會讓他們在事業和生活中取得顯著成就。