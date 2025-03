真人版《白雪公主》爭議聲中上映　Rachel Zegler成焦點

迪士尼繼續將經典動畫改編為真人版電影的成功方程式,今次輪到1937年動畫《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)。真人版《白雪公主》(Snow White)由新版《西城故事》(West Side Story)女星Rachel Zegler飾演白雪公主,「神奇女俠」Gal Gadot則飾演邪惡皇后,電影改編得更符合現代左翼女權主義,取消了王子角色,新增由Andrew Burnap飾演的原創角色Jonathan,故事不再圍繞在「王子救公主」的傳統浪漫套路,而是講述白雪公主如何帶領革命推翻統治者,奪得最高權力,做新話事人,受萬民景仰,對新一代女性兒童觀眾深具啟發性。

電影上映前已經引起大堆爭議,白雪公主選角採用拉丁血統棕色皮膚演員,被質疑過度政治正確,Rachel回應因為白雪公主在西班牙語地區很受歡迎,拉丁人演公主很罕有,她對此感到自豪。片中亦更改「雪膚」設定,白雪公主取名是由於父母捱過了一場暴風雪,以作紀念。

Rachel於3年前宣傳新片時曾批評原版:「原版卡通係1937年推出,都好明顯,係好集中喺佢愛情故事,但個男人係跟蹤狂……怪啦,怪啦!所以我哋今次唔會咁做。我哋有另一個方向,我諗好多人以為我哋搵咗個男演員就會係個愛情故事。Andrew Burnap,好仔嚟,但呢個真係唔係愛情故事,咁樣係非常非常好。所有Andrew啲戲份可能刪晒架,邊個知?呢度係荷里活呀baby!」Rachel因此受到左翼觀眾的支持,但亦迎來不少反對聲音,加上她上年在美國總統選舉後爆粗怒罵特朗普(Donald Trump),詛咒他支持者永世不得安寧,使觀眾更加分化。

小矮人的設計同樣引起爭議,《權力遊戲》(Game of Thrones)侏儒男星彼特丁拉基(Peter Dinklage)認為《白雪公主》以侏儒作為魔法生物,是落後思想。據稱迪士尼其後將七個小矮人改為只有一個是侏儒演員,其他有男有女,還是不同種族,拍攝幕後花絮的新七人眾曝光後,面臨猛烈批評,最後才決定延期上映,改為由電腦特效製作七個小矮人。然而此舉亦令侏儒演員群體不滿,因為他們因為彼特丁拉基一句話,被剝奪了工作機會。

在種種爭議聲下,《白雪公主》上年於影像平台推出的預告片,在3星期內就儲到網民超過100萬「厭惡」選項,打破平台紀錄,但亦因此受到前所未有的矚目,究竟會如何影響票房走勢?相信業內人士已經磨拳擦掌,急不及待了!