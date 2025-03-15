真人版《白雪公主》爭議聲中上映　Rachel Zegler成焦點

迪士尼繼續將經典動畫改編為真人版電影的成功方程式，今次輪到1937年動畫《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）。真人版《白雪公主》（Snow White）由新版《西城故事》（West Side Story）女星Rachel Zegler飾演白雪公主，「神奇女俠」Gal Gadot則飾演邪惡皇后，電影改編得更符合現代左翼女權主義，取消了王子角色，新增由Andrew Burnap飾演的原創角色Jonathan，故事不再圍繞在「王子救公主」的傳統浪漫套路，而是講述白雪公主如何帶領革命推翻統治者，奪得最高權力，做新話事人，受萬民景仰，對新一代女性兒童觀眾深具啟發性。

電影上映前已經引起大堆爭議，白雪公主選角採用拉丁血統棕色皮膚演員，被質疑過度政治正確，Rachel回應因為白雪公主在西班牙語地區很受歡迎，拉丁人演公主很罕有，她對此感到自豪。片中亦更改「雪膚」設定，白雪公主取名是由於父母捱過了一場暴風雪，以作紀念。

Rachel於3年前宣傳新片時曾批評原版：「原版卡通係1937年推出，都好明顯，係好集中喺佢愛情故事，但個男人係跟蹤狂……怪啦，怪啦！所以我哋今次唔會咁做。我哋有另一個方向，我諗好多人以為我哋搵咗個男演員就會係個愛情故事。Andrew Burnap，好仔嚟，但呢個真係唔係愛情故事，咁樣係非常非常好。所有Andrew啲戲份可能刪晒架，邊個知？呢度係荷里活呀baby！」Rachel因此受到左翼觀眾的支持，但亦迎來不少反對聲音，加上她上年在美國總統選舉後爆粗怒罵特朗普（Donald Trump），詛咒他支持者永世不得安寧，使觀眾更加分化。

小矮人的設計同樣引起爭議，《權力遊戲》（Game of Thrones）侏儒男星彼特丁拉基（Peter Dinklage）認為《白雪公主》以侏儒作為魔法生物，是落後思想。據稱迪士尼其後將七個小矮人改為只有一個是侏儒演員，其他有男有女，還是不同種族，拍攝幕後花絮的新七人眾曝光後，面臨猛烈批評，最後才決定延期上映，改為由電腦特效製作七個小矮人。然而此舉亦令侏儒演員群體不滿，因為他們因為彼特丁拉基一句話，被剝奪了工作機會。

在種種爭議聲下，《白雪公主》上年於影像平台推出的預告片，在3星期內就儲到網民超過100萬「厭惡」選項，打破平台紀錄，但亦因此受到前所未有的矚目，究竟會如何影響票房走勢？相信業內人士已經磨拳擦掌，急不及待了！