鄧麗欣紅館騷索爆熱舞　林峯驚喜現身任頭場嘉賓

歌手鄧麗欣一連3場紅館騷《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》昨晚（14日）舉行頭場，多位圈中好友包括張繼聰、謝安琪、林熙彤、劉沛蘅、湯駿業、梁釗峰及陳健安等均有入場支持，Stephy的媽媽則坐於頭排位置，不過卻未發現Stephy男友身影，未知是否想保持低調。演唱會甫開始，穿上閃亮肚兜透視小背心、配純黑長裙的Stephy性感登場，大騷弗爆身形，隨即引來台下爆出歡呼，她一口氣唱出包括《戲一場》、《黑夜孤寂，白晝如焚》及《不要離我太遠》等多首作品，為演唱會揭開序幕。

換上一身色彩繽紛舞衣的Stephy，跟一班舞者在台上又跳又唱，一連唱出多首包括《心急人上》等經典快歌，完成後她立即面向觀眾，並大呼一聲「紅館！」現場觀眾立即起哄，她笑言要先喝啖水唞一唞，她說：「幾廿年冇跳過舞 ，唔講得笑呀呢Part，最勁係咩？係要記歌詞嘛，哈哈！唔好意思要你哋等咗我咁耐，終於喺度見面。」她笑指揀選這些舊歌是因為自己沒有太多跳舞歌：「同埋要展現吓啲腹肌嘛！」她表示這些歌記錄了自己跟大家的成長：「好多謝大家陪住我成長，一路都冇放棄我。」又笑稱要跳唱10分鐘並不容易，坦言練習時下了不少苦功。

在唱過《陪着我走》、《等你約會我》等抒情慢歌後，她表示知道有很多歌迷在傷心時會唱她的歌去療傷：「陪住你哋喊過，希望大家記住流過嘅眼淚，因為呢啲眼淚會成為你將來嘅勇氣，希望大家喊完後，帶住微笑去面對將來美好人生。」此時台下傳來一聲大叫「I love you」，Stephy即對台下觀眾回敬一句「I love you too ！」之後便自彈自唱《他不准我哭》。在唱過《童謠》後，她望向台下跟媽媽說句「I love you」，笑指平日不會講，上到台就講一聲吧。

在唱過《十分愛》後，特別嘉賓林峯驚喜登場，台下立即爆出尖叫，二人在合唱過《好心好報》後即來個擁抱，林峯透露跟Stephy差不多時間出道，但多年來從未合作過，笑指不明白為甚麼會邀請他任嘉賓：「所以一邀請就當然要嚟啦！」又笑稱雖然出道多年，但也不及台下童星出身的張繼聰般多年資歷，他更順道宣傳自己5月的紅館騷，之後便獻唱出經典歌《Chok》。

隨後Stephy換上性感舞衣登場，她笑指是難得的性感，並再次感謝歌迷多年的不離不棄：「你哋等咗咁多年係冇白費！」她坦言綵排時已多次因感觸落淚而未能完成整首歌，因此不打算講太感性説話，希望能將演唱會歌單上的歌好好唱給大家聽，不過在她唱出《黑白照》時，終於也忍不住眼淚，台下粉絲即幫忙接力唱下去，場面感人。她表示唱歌就是情感的表達，坦言自己不是最叻，但絕對是十分努力的人，勉勵大家若有事情想做不妨放膽去試，只要肯努力一定有成功一日。

來到Encore環節，她笑指收到不少粉絲轟炸式向她傳私訊點唱，故不敢不唱，亦透露演唱會期間投射在台上的畫作是出自自己手筆，是她心內對今次演唱會的一些感覺。在唱過《Forever Friends》後，Stephy的首場紅館騷亦順利完成。