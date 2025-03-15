自爆有新男友！真人騷女王Kim Kardashian暗示將4度出嫁

美國真人騷女王Kim Kardashian曾經歷過4段婚姻，其中2013年她與NBA球星堪富利斯（Kris Humphries）的婚姻只維持了72日。然而44歲的Kim仍然對婚姻有憧憬，近日於最新1集家族真人騷節目《卡戴珊家族》（The Kardashians）暗示將會4度出嫁！

於節目中Kim與妹妹Khloe去年7月獲邀出席印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子Anant Ambani的婚禮，當時她與Khloe閒談，她表示：「我試想下我下1隻戒指（訂婚鑽戒）嘅外形會係點樣？」而她於節目中更將3段婚姻的訂婚鑽戒逐隻數，她表示第1任丈夫Damon Thomas送了1隻14卡的枕形求婚鑽戒，她至今仍然好好保存。而第2隻由堪富利斯送給她的18卡鑽戒就因離婚協定於離婚後送給他。至於第3隻由Kanye West送給她的鑽戒同是「枕形」，幸好當年沒有在酒店盜竊案中被賊人偷去。今年1月，Kim於真人騷節目中自爆已秘密拍拖，但卻一直沒有公開新男友身份。

另方面，Kim昨日於社交網分享去年11月與機械人「合演」的雜誌拍攝花絮照片，照片中她與機械人「談情說愛」。