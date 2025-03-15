石原聰美產前挺巨肚亮相　橫濱流星封日本奧斯卡影帝

一年一度日本影壇盛事《第48屆日本奧斯卡》頒獎禮，昨日(14日)在當地舉行，由上屆影后安藤櫻與男主播羽鳥慎一擔任主持。

電影《正體》橫掃3獎成當晚大贏家。已憑該片橫掃多個頒獎禮影帝的男神橫濱流星，再下一城勇奪最佳男主角，他從上屆影帝役所廣司手中接過獎座，片中飾演死刑逃犯的他，謙虛表示自己演技不佳又性格頑固，故每日只能抱著賭上性命的心情面對作品。

同片女星吉岡里帆亦成最佳女配角得主。身在石川演出能登半島賑災舞台劇的她，透過視像發展得獎感言，並由奪最佳導演的《正》片導演藤井道人代她領獎。

上位女星河合優實憑《A Girl Named Ann》擊敗石原聰美、滿島光、草笛光子等對手，成為最佳女主角得主。失落影后的石原聰美，宣布佗第2胎後首度現身。她穿上酒紅色Deep V長裙示人，谷胸上陣晒巨肚。預產期為初夏的她，將於本月底放產假，並表示現在情況良好，元氣十足。

男星大澤隆夫憑《王者天下4：大將軍之歸還》奪得最佳男配角。男星山口馬木也主演的自主製作電影《時空武士》獲頒最佳電影，他與導演安田淳一領獎時不禁流下男兒淚。

人氣樂隊Mrs. GREEN APPLE憑為電影《Dear Family》所唱的歌曲《Dear》奪今年新增的最佳主題歌獎。慿《工作細胞》角逐最佳女配角的20歲前童星蘆田愛菜，婷婷玉立再踏上紅地氈，當晚大會播出14年前她6歳領取新人獎的片段，令人感慨時光飛逝。