金秀賢爆醜聞後形象插水　粉絲組織發聲明支持偶像

韓星金秀賢日前被影片頻道「橫豎研究所」爆曾在已故女星金賽綸未成年時與對方交往，戀情長達6年，即使被公開合照，但金秀賢仍否認戀情，至昨日（14日）終於改口，承認跟女方相戀只1年多，但被大批網民質疑講大話。

雖然事件爆出後，金秀賢的社交網已流失近80萬粉絲，但仍有粉絲繼續支持他，金秀賢的韓國粉絲組織昨晚（14日）發表聲明：「最近金秀賢捲入爭議，部分輿論要求他中止節目活動，但是在沒有公正的調查下，只是因為有嫌疑而將他排除在外，這讓我們感到憂慮，事務所已經否認與未成年人交往的傳聞，惡意猜測令金秀賢陷入不合理的狀況，但是部分未經證實的主張卻被視為根據，影響他進行節目活動。」

粉絲組織又談到MBC電視台的天氣報道員早前被爆是職場欺凌的加害者，至今仍然在電視台工作，在法律上的爭議的政界人士也繼續履行職務，認為金秀賢立即被要求退出是不合理，又指金秀賢作為演員有權利發表自己的立場，作為粉絲會支持他公開真相和繼續走演員之路。

而「橫豎研究所」日前指若金秀賢在金賽綸未成年時曾發生性關係，可因犯強姦未成年人罪而受到懲罰，韓國法律規定性同意為16歲，如與13歲以上、16歲以下的未成年人發生性關係均視為強姦罪，但法律界人士指該法例是於2020年5月修訂，在修訂前性同意為13歲，因此金秀賢被非被處罰對象。

另外，有泰國網民在社交網發文，指金秀賢於2014年赴泰舉行粉絲見面會期間，曾要求在活動場地打羽毛球，令他們要將場地的所有椅子搬走，之後又要重新布置，鬧爆他為工作人員帶來麻煩。