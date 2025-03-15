迪麗熱巴接棒舒淇　傳袋8位數做代言人

內地新疆美女迪麗熱巴昨日（14日）為綜藝節目《開始推理吧》第三季錄影，並且以多個造型上陣，其中，吉卜賽女郎造型，更被指十足十「加勒比海女王」，一頭紅髮配海盜風服飾引起不少熱議，而一班迪麗熱巴粉絲特別到拍攝現場為偶像打氣，但未知是否不想造型太早曝光，一向寵粉的迪麗熱巴面對粉絲們的熱情尖叫，竟一反常態，沒有任何表情，直接登上座駕離開。

而節目拍攝期間，迪麗熱巴與拍檔同施舞技，除此之外，亦有玩「鬥爆汽球」環節，各人勾住一大朿汽球，遊戲一開始就要鬥快篤爆對方身上的汽球，本身性格活潑的迪麗熱巴，玩起遊戲亦絕不客氣，瘋狂追住對手的波去篤，十分搞笑。

迪麗熱巴之前曾於深圳為周星馳新片《女足》開工，短短數日就展開了其他工作如亮相品牌活動，以及拍攝綜藝節目，不少網民都猜測以往星爺一開工便會密集式拍攝，迪麗熱巴竟然可離開劇組做其他工作，戲份應該不會太多。

迪麗熱巴一向甚受廣告商歡迎，近日，她更接棒舒淇為某茶品廣告擔任代言人，新一輯廣告大晒東方女性美，因代言合約以年計，有指迪麗熱巴今次之廣告酬金應達8位數字，認真和味。