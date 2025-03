銀幕上「白雪公主」　曾有意香港取景搵影后演「白雪公主」夥拍周潤發？

以迪士尼30年代經典動畫之作《雪姑七友》(Snow White And The Seven Dwarfs)改編的真人版電影《白雪公主》(Snow White)將於下周全球公映,在此片之前《雪》已被多番拍成真人版電影及劇集。

【「白雪公主」鬧雙胞】

2012年Relativity Media與環球電影公司先後推出以「白雪公主」做主角的電影,分別是《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》(Mirror Mirror)與《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman),並由英國女星「艾蜜莉」莉莉哥連斯(Lily Collins)與姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)分別飾演不同版本的白雪公主。其中以《白雪》成績最好,全球勁收近4億美元(約31.2億港元)

【香港3度開拍《白雪公主》】

除了美版之外,《雪姑七友》早於40年代已被中國與香港電影人拍成真人版電影,最早一部是1940年由張善琨的新華影業公司改編的《中國白雪公主》,由童星陳娟娟飾演小白雪,7個小矮人就全部戴上頭套主演,影片上映前夕,戲院門外的電影海報寫上「中國第一部童故事電影」的字樣。而翌年,香港亦推出一部名為《雪姑七友》的粵語片賀。影片由容小意飾演雪姑。此外,1955年及1962年亦兩度將《雪》改編成粵語片。其中1962年的《劍姑七友奇遇記》上下集,更將「白雪公主」改頭換面成武功高強的女俠—「劍姑」。

而2007年,迪士尼曾計劃邀請當時憑《臥虎藏龍》與《22世紀殺人網絡》(The Matrix)系列受歡迎的袁和平任動作指導功夫版《雪姑七友》並改名為《白雪公主與七武僧》(Snow White and the Seven Monks)。當時構思故事背景設置為80年代的香港。原打算邀請奧斯卡金像影后妮妲莉寶文(Natalie Portman)飾演在香港長大的英國少女(白雪公主),並由飾演少林武僧之一的周潤發幫助下對抗惡勢力。消息傳出後,發哥亦表示迪士尼確實有找他出演角色,而他本身也非常感興趣,只是目前尚未正式簽約。不過後來此計劃遭擱置。