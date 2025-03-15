唔拍再被挑機！「白雪公主」Rachel Zegler宣布演貝隆夫人　網民零興趣

由美國女星Rachel Zegler主演的迪士尼電影新作《白雪公主》（Snow White）未上映而惹來爭議，導致影片昨日於北美舉行的首映禮要低調舉行，而擁有哥倫比亞血統的「白雪公主」Rachel Zegler昨日宣布於今夏主演經典音樂劇《貝隆夫人》（Evita），於劇中飾演已故阿根庭女總統Eva Perón。

她將於今年6月14日開始於英國倫敦城西預演《貝隆夫人》，7月1日正式公演。消息傳出後，Rachel亦於社交網公布消息，並以劇中名曲的歌詞「Hello, Buenos Aires!」（你好，布宜諾斯艾利斯！）留言。《貝隆夫人》音樂劇由英國劇作家安德魯萊韋伯（Andrew Lloyd Webber）與Tim Rice合力創作。該劇於1978年於城西首演。90年代《貝》被改編成歌舞片，並由美國樂壇女王麥當娜（Madonna）飾演「貝隆夫人」一角，並勇奪《金球獎》影后。

「白雪公主」飾演「貝隆夫人」的消息公布後即惹來網民批評。有網民鬧爆表示：「揀佢演貝隆夫人嘅人似乎係有精神病。」另有網民說：「冇人會去睇，佢（Rachel Zegler）依家好毒，令人反感。」