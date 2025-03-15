Marf推出英文新歌　望於Coldplay巡唱演唱

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨日（14日）推出本年度首支個人單曲《To’pA’ti》，旋律上保持一貫節拍澎湃風格，新歌以全英語為主，並糅合西班牙文，是繼《心好細 <3》英文版之後，第二支個人英語單曲。而在MV上，Marf今次挑戰演技，找來多位演員參與演出，她更一人分飾兩角。新歌《To’pA’ti》意思代表everything for you，所帶出的訊息並非一般全為了你這種浪漫，Marf直言歌曲所帶出的意義更深層次，她表示：「呢個everything for you嘅感覺，唔係你攞啦，乜都係為你，而係我唔想再在乎，冇所謂嘅感覺，歌曲中唯一嘅三個字廣東話，就係『冇所謂』，亦都係一種人生態度。」

今次的幕後製作團隊跟單飛出道的第一首歌曲《~Silencio…Shh》一樣，Marf感覺非常特別：「同幕後團隊相識咁多年，相隔三年再攜手合力去做歌，好似一個周期咁，對於自己嚟講，亦都好似《~Silencio…Shh》嘅Level Up版，製作團隊中有成員嘅母語係西班牙語，所以會大家一齊寫歌，一齊改啲英文歌詞，體驗好特別，之後我再一一教大家，其實我唱緊乜。」Marf在MV中一人分飾兩角：「同監製度咗個故事，我演兩個角色，一個係創意部嘅打工仔角色，另一個就係呢間公司嘅大客—熱狗店嘅Boss，我哋仲精心設計Boss造型，以黃、紅色配搭，好似一隻熱狗咁。」

另外，Marf將為英國殿堂級樂隊Coldplay香港巡唱擔任暖場嘉賓，她表示希望屆時能夠演唱《To’pA’ti》，至於還會唱甚麼歌？Marf賣關子，希望大家期待一下。