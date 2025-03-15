運動智能手環　戴咗有覺好瞓？

都市人生活壓力大，睡眠質素欠佳，HUAWEI新智能手環Band 10配備睡眠監測系統，利用心率變異性 (HRV) 技術，實時監測心率、血氧飽和度 (SpOz) 和呼吸速率等關鍵指標，當生理數據偏離個人基準範圍會即時提醒用戶。另外它還能監測睡眠時長及深度睡眠比例，並獲取睡眠趨勢分析，配合智能就寢提醒，以及白噪音和正念冥想功能助用戶提升睡眠質素，幫助用戶入眠。

針對情緒健康，它透過寵物主題錶面直觀呈現即時情緒狀態，並提供個性化建議和呼吸練習等紓壓方案。同時細緻記錄每天、每週、每月的情緒變化，結合個人化運動建議，助用戶改善身心健康。手錶以鋁合金機身打造，機身僅厚8.99mm、重15g，搭配親膚的彈性氟橡膠錶帶，減低佩戴不適感。支援100種運動模式，提供14 天超長續航時間，5分鐘快充便可使用2天。

同場加映︰高貴錶機

同期HONOR Watch 4 Pro採用傳統圓形錶面設計，搭配雙縫綫真皮錶帶配上鍍金錶面，並加入316L不銹鋼材質，外觀比一般智能錶高貴專業。錶冠則以高端工藝製造，配搭模擬齒輪震動的線性馬達，支援捲動、切換、縮放等多重操作。配備卡路里燃燒演算法，支援超過100種運動，可監測戶外跑步數據，智能推算其體能年齡，並提供壓力監測功能。最長續航14天，充電10分鐘可使用一天。