車婉婉5大情緒轉折位　喊戲晒演技大獲好評

無綫劇《痞子無間道》昨晚（14日）一連兩小時播映大結局，最終迎來眾望所歸的大團圓，周嘉洛、陳瀅、王灝兒(JW)和朱敏瀚有情人終成眷屬，大魔頭曹永廉則惡有惡報。

不過大團圓之中仍留有遺撼，就是黃子恆飾演的「范泰帥」，為了拯救一直深愛的「思朗」（麥美恩飾），竟捨身成仁連人帶炸彈衝入海中，最終於半空被炸死，壯烈犧牲；但值得安慰的是，泰帥不但於臨死前與思朗冰釋前嫌，還向思朗送上深情吻別，死後還恢復了捕快的身份並獲得了高榮譽葬禮。不少網民留言肯定子恆演技：「今年最佳男配角最後五強應該有佢」、「佢真係做得好好」。子恆受訪時坦言當初得悉「死訊」時，也因太投入感到不捨、一度哭成淚人，成為眾人的笑柄，子恆說：「當時拍攝時因為係飛紙仔嘅，大家都唔知結局係點，直到出劇本先知角色最尾會死，有日放飯時，我突然醒起原來嚟緊嗰場戲，就係我最後一次見到嘉洛同陳瀅佢哋，我就忍唔住喊，心諗：『原來我哋冇機會再見喇！』。我覺得應該係因為當時真係太投入，所以會有呢種感覺，我記得我係喊到要行出廠，之後阿瀅萬歲請食雪糕時，仲拍咗條片話要睇我喊添！」

大結局中「潔姨」車婉婉的喊戲亦非常搶焦，當爆出「𥄱仁」周嘉洛的真實身份是「萬千霞」馬海倫失散多年的兒子「思春」後，車婉婉含著滿眶眼淚向着嘉洛道歉：「對唔住，我呃咗你咁多年。」之後激動得面紅耳熱爆喊：「我好憎你呀！咪亂咁叫你做費仁咯！」對兒子又愛又恨滿是掙扎和辛酸，最後再得悉「公子」朱敏瀚就是自己的骨肉時，車婉婉流露出傷心中見茫然，情緒轉折恰到好處，演技獲網民讚相當立體。婉婉開心收到不少正評，感激監製賜予這大挑戰的角色：「因為個角色係好大twist，神經質、搞搞笑笑之餘，仲有好多感情戲，大喊大笑大開心大傷心咁，希望大家睇完《痞子》結局後，覺得搞笑之餘仲係有笑有淚。」婉婉坦言為喊戲事前做足功課，整理了角色頭20多集累積的鬱結，所以拍攝時尚算順利：「雖然我個水煲易著嘅，但都要有感覺先嘅，同埋拍喊戲我通常兩、三個take內要自己完成到，因為真眼淚喊唔到太多，係會乾塘，個角色因為都屈住咗好多嘢，所以感情都嚟得自然。」

婉婉續指另一難忘位是劇中子女成群，最後是周嘉洛、JW、朱敏瀚及陳瀅全部都是她的兒女，問到現實中也是媽咪的她，搞笑地分享升Key教仔大法：「其實好多父母都同潔姨一樣鬧完又錫番，其實BBQ曳嗰吓，都要氹吓鬧吓，例如叫佢做功課，你都係用愛心講，但佢又未必聽、又未必肯埋位，埋咗位又未必坐得低，於是我就要好似唱歌咁升Key，一路升Key，升到一個位佢好驚慌就會喊喇！我個仔好得意嘅，佢會問：『媽媽係咪你唔愛我喇？』，我就會諗係咪個key高咗啲呢？跟住我哋會和解，我會講對唔住。其實做媽媽嗰樣嘢，我喺呢套劇都有投射到出嚟，同埋戲裏面最後全部都係我仔女，我覺得好好笑。」