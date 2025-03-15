馮德倫時隔19年拍《老馮日常》短片　水桶笠頭變Bucket Man

馮德倫（Stephen）自編自導自演、於2006年播映的處境喜劇《老馮日記》大受歡迎，劇集風格另類，每集請來重量級嘉賓，笑位十足，事隔19年，近日Stephen竟推出《老馮日常》短片，以別開生面的方法，宣布Stephen的全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而Stephen下周將主持企劃發布活動。

Stephen自度的「BUCKET MAN」動漫企劃，頭炮找來「香港figure教父」劉建文（Michael Lau)聯乘figure，故事內容抵死幽默，講述Stephen在路上激怒一名的士司機，當Stephen走到Michael的辦公室開會時，為逃避找上門的的士司機，毅然要將紅色膠水桶笠上頭遮樣，「BUCKET MAN」首個figure造型就此誕生！Stephen再度自編自導自演新作，放下男神包袱拍攝，演出生鬼又專業。

Michael Lau的figure總是罩着頭沒有樣子，Stephen要求Michael設計有他靚樣的figure，慘遭對方嘲笑：「邊個會買馮德倫嘅figure呀？你只係靚仔，又唔夠潮……」未知這是否真正原因，Stephen便被安排罩着極具香港特色的「紅膠桶」笠頭、持雙節棍，充滿着香港情懷。Stephen表示：「今次建立咗一個新的動漫IP品牌，會繼續有很多計劃。頭炮搵嚟Michael設計，再加上實體支擾化幣（PBT）。因為BUCKET MAN嘅誕生，我就諗到不如用《老馮日常》嘅短片分享呢件事，將創意、潮流、藝術融為一體。」