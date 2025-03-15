薛凱琪爆敢愛宣言　周柏豪愛情保鮮大法要有儀式感

《聲生不息‧大灣區季》今晚（15日）播出主題為「香港原創音樂」，除繼續有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭，還有飛行嘉賓周柏豪、單依純，主持為何炅及方力申。飛行嘉賓周柏豪帶來了代表作《夠鐘》，回想錄製這首歌時，周柏豪坦言有點難以投入感情，原因竟與當時女朋友、即現在的太太有關，柏豪說：「錄音的時候跟我當時的女朋友非常非常的甜蜜，所以要錄那麽悲的歌，是有點難度。」他又分享了一句愛的箴言：「一輩子很短，要愛對的人。」原來柏豪與太太轉眼已經相識了20年，他的愛情保鮮法是每天出門前都會親吻彼此：「每次出門都會跟她錫一啖，對，很有儀式感」。

薛凱琪（Fiona）亦同樣帶來了自己的歌曲《甜蜜蜜》，為了帶出新鮮感，Fiona在編曲方面花了點心思，除開頭巧妙地引用了鄧麗君的名曲《甜蜜蜜》，間奏中又加入了鄧麗君的《我只在乎你》。Fiona更大展舞蹈，在舞台上邊走邊跳，青春感爆燈。Fiona事後分享心聲：「因為我覺得人生無論我哋搵到Mr. Right或者Mr. Wrong，只要你選擇咗，就一定要盡情去愛佢！」另一個搶焦位，是容祖兒和周筆暢獻唱的《3AM》，向來是活潑派的2人配合歌曲輕快旋律又唱又跳，活力與激情兼備，成功炒熱氣氛。而愛搞食字gag的祖兒，還為這次2人組合賦予了「舞龍舞獅」的稱號，齋聽名字已感受到歌曲動感十足！