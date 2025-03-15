阿Mo頸椎4節嚴重創傷　受創神經主體已產生疤痕

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（15日）他發出第138封代禱信。

李盛林牧師表示，阿MO的傷勢主要是集中在頸椎4節的嚴重創傷，該處頸椎受創的神經主體已產生疤痕。惟有朝向這方向才可以突破「傳統脊椎創傷」治療的限制，並使脊椎神經的疤痕得到改善。

代禱信如下：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 138 (20250316) - 「阿MO脊椎創傷治療的機會」

「…你的信救了你，平平安安地回去吧！你的災病痊愈了」 (馬可福音5:25 - 34)

【經文解釋 (下)】

1) 這位尋求醫治的女仕是患上12年的血漏，在當時更被定性為不治之症。在信仰上，她被認為是不潔的，因此遭受社會邊緣化，甚至被視為家庭和社區的負累。她沒有因為環境的壓力而退縮，反而勇敢地面對困境，堅持尋找得醫治的門路。

2) 最後她遇上這位創造主和救贖主耶穌，雖然被人群的批評和阻隔，她仍然勇敢突破，一心來到耶穌面前，親身經歷祂醫治的大能。

【阿MO在經文中的體驗 (下)】

1) 面對傳統醫學對脊椎創傷的治療限制，很多傷患者雖然努力尋找可得醫治的門路。然而，很多回應都是認為「醫好都是浪費米飯」，這無形中給予他們一種絕望感。

2) 感謝神，在等待醫治的過程中，阿MO並未放棄。在漫長的過程中，他憑著聖經的應許和聖靈的同在，以致一步一步經歷不同的突破。

(一) 啟言 (Mo)： -「脊椎創傷的創新治療方案」

1) 近年脊椎創傷治療的突破：

a) 「生物療法」與「再生醫學」 ：

i. 現時最常用的幹細胞治療主要是有四種 (參代禱信81)，每一類都針對身體不同的狀況和特別的治療。其中，對於脊椎創傷導致的神經損害傷，最具突破性的技術是不用自體細胞培植的「間充質幹細胞」(MSCs)。其中一類比較創新「MSC 幹細胞」是從懷孕16週健康孕婦的羊水 (Amniotic Fluid) 培植製作，並用100M (1 億) 「MSC 幹細胞」直接打入受創部位以下的`脊椎神經。

ii. 這類幹細胞與細胞外囊泡 (Exosome) 結合，運送神經營養因子 (BD2NF，GDNF)，可以減少膠質瘢痕並調節炎症反應。目前，據有關單位統計全球約有 250 名脊椎創傷患者接受了這種治療，大多數人都有不同程度的正面反應。

iii. 阿MO的傷勢主要是集中在頸椎4節的嚴重創傷，該處頸椎受創的神經主體已產生疤痕。惟有朝向這方向才可以突破「傳統脊椎創傷」治療的限制，並使脊椎神經的疤痕得到改善。

2) 神經調控與電子植入技術：(簡稱晶片技術)

i. 這類技術最初應用於「慢性疼痛管理」與「腦部退化疾病」，如今已被創新應用於嚴重脊椎創傷患者身上。這方面最新的技術研究和臨床應用主要是有兩種：「硬膜外電刺激」(Epidural Stimulation – ES ) 和「腦機接口」(Brain computer interface - BCI)。

ii. ES 技術突破的關鍵在於將大腦信號轉化，並連接至脊椎神經迴路，以致患者能如常人一樣，有「想做就做到」的反應。這樣的信號接駁是需要時間來配對，因為人體腦和脊髓的神經細胞數量約為860億 (腦佔了絕大部分)。其中脊椎神經有31對 (頸部有8對，胸部有12對，腰部有5 對，骶部有5對，尾部有1 對)，都是支配身軀和四肢。目前全球已有約 1000 名患者應用 ES 技術進行康復訓練，以重建身體機能並改善運動能力。

iii. 阿MO的傷勢主要位於頸椎第四節，惟有朝著這方向發展，才能突破傳「傳統脊椎創傷」的局限，讓神經收復擁有更多可能性。

(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】：

在這幾星期，我們都分別收到不同人的聯絡，他們希望了解阿MO的治療，以尋找對他們的鼓勵和方向，以此幫助認識的傷患者家人或朋友。但因為不知道他們的真實需要，所以都是先以間接的聯繫方法，再多了解才作進一步的分享和幫助，還請見諒。

隨着阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「138阿MO脊椎創傷治療的機會」