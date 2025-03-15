發姣女店員　餐廳中尋歡

有冇幫襯過女僕餐廳呢？相信大部分顧客都係為咗一班可愛女侍應而入場。AV業界資深人士神仙乙表示，除咗女僕餐廳，唔少AV作品都係靠女侍應嚟吸客，當佢哋發起姣上嚟，連店長都難抵誘惑！

鹹濕經理

由Moodyz出品嘅《我與店長的深夜勤務》入面，女主角未步奈奈見同居男友搵錢唔多，走去快餐店做兼職侍應，因外形生得嬌俏可愛，第一日返工就被店長睇中，安排佢做夜班。當夜深人靜冇乜客，店長趁餐廳內得番自己同奈奈，就會搵藉口拉對方入房，上下其手！起初奈奈都有啲抗拒，但發覺到店長嘅架生係龐然巨物，快感令佢失去理性，自願同店長激戰！自此之後，奈奈返工嘅日子愈來愈多，目的就係想多啲機會感受一下店長嘅雄風！

巨乳誘惑

喺ALICE JAPAN推出嘅《抵擋不住惡魔般兼職女孩的性感誘惑》入面，身為餐廳店長嘅中年大叔德哥，喺最近聘請咗美波汐里做女侍應，當兩人變得熟絡之後，德哥發覺汐里對愈來愈唔規矩，成日借意用對H奶向自己送波餅。某一晚打烊之後，德哥一個人打掃，汐里突然出現，仲剝光豬玩自摸，擺明係勾引啦！德哥見到如此青春彈手嘅鮮嫩胴體，真係唔知點Say No，於是兩人喺餐枱上瘋狂激戰！賓主關係從此變咗炮友關係，搞到德哥差啲唔記得自己係有婦之夫！

顧客至上

由unfinished炮製嘅《和你夢想中的豐滿女侍應做任何事》，講述稻場琉花、百永紗里奈、彌生美月係一家餐廳嘅女侍應，除咗態度親切之外，仲成日露出事業線，搞到好多客人睇到心郁郁，好想品嘗一下佢哋嗰幾對奶有幾鮮嫩！查實呢3位女侍應生性放蕩，只要有客人大膽提出要求，就會自動獻身，結果真係有客人得償所願，喺餐廳內嚟個4P大戰。至於店長睇到咁嘅場面會唔會鬧？絕對唔會！事關店長都成日同3女大玩4P，再者顧客至上先係服務從業員應有嘅態度！

簡評

見到靚女侍應，唔少男客人都會口花花，甚至幻想自己有機會一親香澤，難怪唔少AV作品都以女侍應為主題。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《我與店長的深夜勤務》，原因係片中加插咗女主角未步奈奈背住男友同店長鬼混呢種NTR情節，場景同服裝設計更加係別出心裁，同某大型連鎖快餐店非常相似，令觀眾睇得更為投入，不期然發出會心微笑。