劉穎鏇唔怕遇水溶妝　郭柏妍無懼晒素顏

無綫劇集《奪命提示》演員張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗及郭柏妍（Rosita）等今晚（15日）為遊戲節目《大師兄玩轉Easter感謝祭》進行錄影，Tiffany與Rosita去年曾一同參與該遊戲節目，兩人均表示最怕吃勁辣壽司，Rosita說：「我唔怕辣，但芥辣好攻鼻，不過如果係Tiffany被罰，我會願意幫佢食。」問到今次可有濕身遊戲？Tiffany稱幸好不用被水照頭淋，但有水槍及扔忌廉環節 ，她已做定準備，會穿風褸及束起頭髮，至於會否擔心變「花面貓」？她大讚公司化妝師技巧高超，妝容超級防水，Rosita笑言：「我都唔怕樣衰，因為以前都試過冇化妝出鏡，個驚嚇度大家都接受到，仲可以極速落咗個妝返屋企。」

至於方皓玟早前誤會麥美恩（Mayanne）影射她身形瘦，事後有向對方認錯兼主動留言想跟她做朋友，惟被Mayanne以「我好怕醜」拒絕，今晚Mayanne為遊戲節目擔任主持，提到此事時，她坦承：「我係有拒絕佢，亦都冇Follow佢嘅社交帳號，但佢唔需要道歉同唔駛唔好意思，只係好小事。（點解你當時拒絕佢？）我有啲嚇親，唔知點反應，所以先會咁覆佢，可唔可以有個男仔追我呢？我會開心啲，但我都多謝佢邀請。（佢受訪時話真心想同你做朋友，你會唔會接受？）我唔認識佢，我個樣係熱情，但我個膽好細，否則我一早拍咗拖啦！」

她笑言許文軒跟方皓玟較相熟，要先問許文軒意見才決定，又或者叫他充當「媒人」介紹兩人互相認識。至於將來在社交平台發文時可會更小心以免被人對號入座？她斷言：「唔會，亦唔怕畀人對號入座，我好享受寫詩，睇下大家明唔明我呢個竹升妹寫乜，亦都會保持我嘅一貫風格。」

同場的港姐冠軍莊子璇，提到早前其爸爸做通波仔手術期間一度心臟停頓，要入ICU搶救，她透露爸爸近日已出院：「佢嘅情況好咗好多，依家冇話唔肯食藥，同埋冇幻覺出現。（你哋有冇追究醫院？）我哋感激咗醫院盡力搶救先，至於係咪醫療事故我唔清楚。」

她續指父親現時在行動上有點困難，但他仍堅持走路及積極治療，不過就有時會不聽話：「佢會趁我哋唔喺度嘅時候食啲唔可以食嘅嘢，例如忌廉麵包同酥皮食物，又會狂飲水，佢手術後唔可以飲太多水，我哋唯有收埋全屋嘅水。」而為方便照顧，她表示爸爸暫時搬到跟嫲嫲一齊居住，她每日放工也會去探望對方。