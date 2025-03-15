Keisha Grey　良心脫后撐後輩

有人話娛樂圈品流複雜，從業員唔醒水，分分鐘成為騙子獵物，同樣地，喺四仔界搵食都好容易受騙，難怪美國脫后Keisha Grey都忍唔住要開聲，提醒有意入行嘅姊妹要提防無牌事務所，以免人財兩失。

吸金力強

數近廿年四仔界嘅天后級人物，來自美國佛羅里達州坦帕嘅巨乳脫星Keisha Grey定必上榜，事關早喺2013年以19歲之齡出道嘅佢，唔止天生有一副靚偈，際遇亦令人羨慕，2014年已經喺Nightmoves頒獎禮上獲得最佳新進女脫星，之後又喺AVN、XBIZ等多個四仔頒獎禮揚威，獲得最佳女脫星、最佳性愛演出等殊榮。

除咗攞獎多，Keisha Grey演出嘅作品亦有唔錯銷量，因而獲片廠器重，成為脫界入面最高片酬嘅脫星之一。及至近年，Keisha Grey又積極發展成人網紅事業，憑住自家製影片同限制級寫真，吸金無數，仲喺早前宣布成立四仔製作公司同成人網紅事務所，銳意打造一個屬於自己嘅成人王國。

敢於發聲

身為脫界天后，Keisha Grey好關心後輩，仲喺一次媒體訪問中，語重深長咁提醒有意投身成人行業嘅女仔，一定要有防騙意識，並分享一段不為人知嘅個人經歷。事緣喺2012年，阿妹仲喺一家小店做咖啡師，突然收到脫星事務所嘅拍片邀請，問有冇興趣親臨事務所參觀兼洽談合作細節，仲話可以開出豐厚合約添！本來佢都有啲心動，但後來接到一位喺業內工作嘅朋友來電，踢爆呢家公司不但冇經營執照，仲先後呃過唔少有意入行嘅女仔。Keisha Grey話，慶幸當年有朋友提醒先至冇踩入陷阱，所以佢都想提醒後輩，記得要搵有信譽嘅事務所。

查實Keisha Grey唔止講出呢一番肺腑之言，仲經常為業界人士嘅福利發聲，希望大家能正視脫星嘅工傷問題，提供更完善同充分嘅保障，果然係業界嘅良心前輩。

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：154cm

三圍：36DD-25-36

雖然Keisha Grey出道超過10年，但未有減產迹象，自家製成人影片仲相當高質，加上佢頻頻搞網上直播，同粉絲互動，難怪網上人氣同吸金力都咁強勁啦！