【是日通勝】

農曆二月十七

乙巳年 己卯月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、嫁娶

忌：開倉、安床、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：24、15、30

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

金牛座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

雙子座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

巨蟹座：出席約會要守時，遲到的後果會很嚴重。

獅子座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

處女座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

天秤座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

天蠍座：財運明顯好轉，但仍需謹守量入為出原則。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

水瓶座：手頭緊絀，節省開支成為刻不容緩的任務。

雙魚座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）豬 惹是非

鼠：趁周日享受二人世界，感情可望升溫。

牛：健康是財富，不妨趁今天做適量運動。

虎：是日沖煞，固執行為易令感情出問題。

兔：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

龍：春風滿面，待人謙遜有助收獲好人緣。

蛇：共同話題減少，感情關係正受到考驗。

馬：人際關係出問題，有可能被別人孤立。

羊：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

猴：健康運一般，注意衞生，提防傳染病。

雞：桃花與財運皆上升，好好把握好運氣。

狗：別隨便批評別人，以貌取人亦非好事。

豬：運勢下跌，身邊小人多，財運受拖累。

【暢所欲玄】 （玄學名師黃楚淇）

本命太歲年穩中求勝貼士

古人云：「太歲當頭坐，無喜必有禍。」在中國傳統文化中，犯太歲被認為是一個需要特別注意的年份。以下為犯本命年太歲需要注意的事項，希望有助相關人士穩中求勝。

1.忌與人發生衝突

犯太歲的年份，情緒波動較大，容易遇到瑣事紛擾。與人相處時，盡量避色爭執，尤其是口舌之爭。學會包容與退讓，不僅能化解矛盾，還能為自己積累福報。

2.做事三思而後行

古人強調「謀定而後動」，犯太歲的朋友在做重大決定時，務必三思而後行，避免盲目跟風或衝動行事。無論是事業還是生活，都應穩紮穩打，穩中求勝，方能避免不必要的損失。

3.厚積薄發

《易經》所言：「君子藏器於身，待時而動。」在合適的時機發力，才能事半功倍。在犯太歲的年份內厚積薄發，腳踏實地，積累實力。提升自己的內在修養，方能從容應對生活中的種種挑戰。

4.捐血洗牙

捐血、洗牙在傳統文化中被視為一種「見紅」的行為，尤其是洗牙過程中可能會有輕微的出血現象，這被認為可以化解血光之災，同時也有助於去除晦氣。

行善積德是化解太歲的根本之道。無論是捐血、捐款還是其他善舉，都能為自己積累福報。