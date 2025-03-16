王菲愛女竇靖童情人節獲神秘人嗌老婆示愛　佢咁回應

王菲愛女竇靖童前晚（14日）於台北舉行「狀況外 巡迴演唱會」，此次為她出道8年來首次巡演，也是第一次在台北開唱，吸引了大批粉絲前往朝聖。恰巧她選在3月14日白色情人節開騷別具意義。竇靖童出場時表現興奮，與台下觀眾打招呼：「終於來台北開演出了，這是我第一次來台北演出，很開心在Legacy TERA跟大家一起，那我們就一起聽一聽音樂吧！」

台下觀眾歡呼拍掌相當熱情，有歌迷熱情大叫「老婆」，全場High爆，更有歌迷說「情人節快樂」，但竇靖童一頭霧水表示：「為什麼是情人節？」最後才知是白色情人節，開玩笑說：「每個月14號都是情人節？你說是就是！」接着，她獻唱了多首作品，包括《Bitter Sweet》，以及《Little Love Song》、《雲朵》、《空中飛人》等新歌，歌迷如癡如醉；當準備演唱《May Rain》時，竇靖童賣關子笑說：「接下來這首歌大家應該都知道吧！」果不其然前奏一響起，觀眾們立即歡呼跟着大合唱，竇靖童說：「今天大家應該想聽到的歌都聽得到。」不過，全晚未見母親王菲現身。去年11月，竇靖童北京開唱，當時王菲偕友人捧場撐愛女，其間童童獻唱王菲金曲《你快樂所以我快樂》，王菲看得投入及揮動打氣棒。