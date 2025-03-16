東方日報C2：Edan突離隊返港　疑蜜會林明禎

男團MIRROR「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy近日在韓國拍節目， 原定今日齊齊「打道回府」，但Edan前日突然急急腳先行返港，惹來外界猜測，質疑他趕住與緋聞女友林明禎蜜會，歡度白色情人節。

MIRROR去年底「分拆上市」分成3個小組活動，當中「妹豬組」姜濤、Anson Lo、Edan與Jeremy繼合作開騷後，日前又飛往韓國拍攝綜藝節目。4子出發時吸引逾300人送機，當中更有不少粉絲「隨團出發」追星，故連日來多次被捕獲，包括燒棉花糖及到店舖Shopping等，相當充實。

姜濤玩過山車唔Happy

不過前日有網民爆料，指4子原定今日返港，Edan卻突然提早離隊，並即時趕往機場買機票離開，而他抵港時亦被拍得匆匆上車。消息傳出後引起熱議，事關Edan緋聞女友林明禎日前在港出席導演會春茗時，明言會留在香港至16號，出席今晚舉行的《亞洲電影大獎》後，便返回馬來西亞附近小島拍驚慄片，預計要「與世隔絕」一段長日子，難怪有網民猜測Edan急着與女神爭取見面才撲返港，歡度白色情人節。

對於Edan突然離隊，有網民批評他工作態度不夠專業，反問：「成隊Crew等佢？」但亦有網民持平指他或許有急事才趕住走，擔心他是否一切安好。另外，有網民爆料指「妹豬組」到遊樂場拍攝期間，姜濤玩完過山車後木口木面，可能是被離心力嚇親。

Anson Lo冧招𢱑雪糕

雖然餘下Anson Lo、姜濤及Jeremy留守韓國「撐起大局」，但無損他們的心情，寓工作於娛樂當正旅行。在嚴寒天氣下，3子獲安排穿上卡通服游走大街小巷，姜濤不時搭着兩位好兄弟膊頭，有講有笑，同行的經理人花姐被網民笑指做了Edan替身。期間眾人來到一間雪糕店，3子乘勢向店員「𢱑食」，Anson Lo賣萌之餘，又不斷用韓語說「親愛的」、「謝謝」等，氹到對方哈哈大笑，最終他厚着面皮用英語問：「是否免費的雪糕？」店員亦樂意請客。

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