apm 20周年慶祝巡禮呈獻「AI機械科技大匯演」　頭炮活動展示國內AI科技融合藝術

【特約報道】近日DeepSeek熱話面世及大熱動畫電影《哪吒2》觀影熱潮席捲全球，顯示國內科技發展在不同領域上已佔領導位置。AI科技迅速發展，新鴻基地產（簡稱新地）旗艦商場apm致力回饋社會，積極響應有關發展，以推廣活動培育新生代對AI人工智能的認識。適逢apm今年正值20周年，商場將進行一連串慶祝推廣企劃，首場頭炮活動定於3月15日至16日舉行「AI機械科技大匯演」，成為首個香港商場率先引入春晚AI人形機械人來港，擔任「AI機械人服務大使」與apm商場客人互動、陪伴購物等，演示未來AI科技融入購物體驗的可能性。新地旗下旗艦商場上海ifc、上海iapm及南京ifc早前已率先舉行AI機械科技表演活動，成為國內首批在零售場景引進AI科技的商場，將機械人融入生活，以AI與社區接觸聯繫，在當地獲得熱烈迴響。是次apm將接棒舉行並擴大AI機械科技大匯演規模，讓社會參與及體驗人工智能帶來的便利生活，期望藉此引起新一代年輕人對創新科技的更大興趣，推動香港成為國際創科中心，為香港出一分力。

apm自2005年3月試業起扎根香港，始終秉持創新潮流為商場定位。商場在成立20周年之際，希望透過是次慶祝活動，首次將國內AI機械科技引入香港，讓市民和旅客互動參與，親身體驗創新科技的魅力，推動香港作為「國際創新科技中心」的發展願景，致力可持續發展和培育未來的人才，回應今年政府重點推動「科技創新」方向，尤其是在AI和機械人技術的應用上，以創新科技融入市民的日常生活，並與社區緊密聯繫，讓年輕世代和市民親身體會「創新科技」的迅速發展，並鼓勵香港青年科技人才勇於參與、多加創新，為香港成為「國際創新科技中心」貢獻力量。

新鴻基地產執行董事馮秀炎小姐表示，apm商場作為東九龍龍頭商場，一直善用集團資源貢獻香港、回饋社區。早前「熊貓經濟」活動適逢中央恢復深圳市居民多次入境許可與政府推出旅遊藍圖2.0，為香港零售業和旅遊業帶來助力及歡樂。為響應「無處不旅遊」的理念，新地商場作為社區重要的場景，除了提供購物玩樂的選擇、聯繫社區外，亦可靈活擔任旅遊景點的角色。近日國內創新科技令全球讚嘆，人工智能發展成為受國策支持的關鍵產業。透過apm20周年慶祝巡禮活動，商場將密集式把盛事帶進社區，響應政府提振地區經濟的號召，包括運用商場二樓的戶外空間舉辦各式悠閒活動、與各界聯手舉行文化活動，如本月緊接有亞洲電影大獎、最新電影首映禮等合作，加上不同節日主題藝術裝置的推廣計劃，定能以愉悅歡樂的購物氣氛刺激場內消費。此外，apm預告將會推出連串周年慶優惠，包括大派2萬個周年慶福袋、憑消費換領20小時任泊證、聯手20間美食商戶推出周年優惠，為商戶帶動生意，促進零售市場，振興本地盛事經濟。

本周末的「AI機械科技大匯演」結合觀賞娛樂、科技生活及互動體驗共三大範疇，趣味與學術並重。活動表演包括由50個機械人及4隻機械狗於近千呎大舞台大跳大熱舞曲，另有20個機械人及2隻機械狗以趣味生動 的表演與市民互動，展示精心設計的機械人舞蹈及太極表演；兩個人形機械人經過精心設計及編程後，更能擔任「AI機械人服務大使」，直接解答客人詢問，互動交流，並勝任快閃店長，導引顧客前往合適的商戶，協助購物、幫助他們攜包取物，令購物過程更貼心，以實景示範探索把AI科技融入零售服務的可能性。此外，場內將設有各式機械人示範足球運動、機械格鬥等，演示最新智能及機械動作的靈活性，而場內8支機械臂更會示範茶道、書法、棋藝切磋、物件分類及模仿真人複雜的手部動作等，為香港及apm顧客帶來一場別開生面、見證文化藝術與現代科技合作的視覺盛宴，同時鼓勵本地STEAM教育(即科學、科技、工程、藝術和數學)，啟發及培養學生的創新精神。

apm以「AI機械科技大匯演」為20周年慶祝巡禮的頭炮活動，成為首個香港商場採用「人工智能」科技機械人應用在「新零售購物及創新生活體驗」，反映商場與時並進，未來更會以STEAM主題舉行更多相關的公眾活動，深化與本地學界的AI發展及人才交流。