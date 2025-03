藝人陳凱琳(Grace)日前到馬來西亞出席活動,穿上美人魚閃亮晚裝的她,於台上獻唱2首歌,事後大爆自己「巧驚驚」:「其實我真係好少唱歌,我諗入行咁多年除咗做活動要表演一、兩首之外,都好少機會攞起支咪,平日朋友帶我去唱K,都只會做啦啦隊,坐埋一邊聽大家表演,唔係因為我唔鍾意意唱歌,係因為我有極大恐懼感,I'd feel too self conscious even before I began...」

不過,凡事都有第一次,Grace笑言因獲邀請,遂嘗試跳出自己的框架,接受新挑戰:「今次仲係首次對住馬來西亞嘅觀眾『開腔』,真係緊張到爆……最終決定挑戰一首Chinese,一首English,而英文嘅呢一首美人魚主題曲,我真係從來未試過喺台上唱。但係我覺得唔單止歌詞有意義,首歌多少少musical嘅感覺~ok let's give it a try ...」

最終反應相當之好,Grace亦很感謝大家的支持,並承諾:「今次唱得可以,咁下次要唱得更好!」即將來會繼續獻唱,熱誠十足。