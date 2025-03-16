方大同離世消息曝光後首出騷　薛凱琪喊到淚崩唱唔到

金曲歌王方大同離世令人無不惋惜，當中好友薛凱琪的情緒更令人擔心，她昨晚（15日）在南寧出席拼盤騷時，一度在台上泣不成聲。

薛凱琪連同張韶涵、張靚穎、范瑋琪等人參加拼盤場「潮流天后超級演唱會」，她身穿白色背心，唱了多首代表歌曲。而她演唱《剩下的你聽懂我嗎》時，一度情緒激動哽咽失聲，淚水滑落臉頰不斷拭淚，只好轉頭請音樂老師重來一次，當演唱方大同作曲的《蘇州河》時，唱到一半又哽咽，努力唱完歌曲。至於范瑋琪亦在台上獻唱悼大S時，唱到一半潸然淚下，淚水完全止不住。

由於薛凱琪日前發長文悼念方大同，文中提及即將舉辦的巡迴演唱會，引發部分網友質疑是在「借機宣傳」。而她昨日演唱會泣不成聲，仍有網友批評「為啥要哭，觀眾是來聽歌聲的，不是泣不成聲」、「雖然悲傷，但是這是演唱會，而且哭了不是一場了，服了，控制不住就別唱這種類型的歌曲啊，不理解。」

另一派網友心痛留言：「薛凱琪talking時間話都很難說完整，整場演出一直扶着旁邊的咪架支撐，但是還是努力以好的聲音狀態完成演出。求網友今天別再審判了放過她吧，她的狀態真的很需要關心和保護」、「狀態很差，很不對勁」、「想方大同了，看了好難受」、「我們也跟你一樣很想他」、「可以不帶逝者名字嗎？她平時也很感性，現在好朋友不在了，還是要盡力對工作負責。她的最近作品都是人生相遇相關，難免觸動。」

而歌神陳奕迅在澳洲悉尼開騷時亦清唱方大同作品《那邊見》，他說：「我其實唔想咁嚴肅，只不過最近音樂圈，有一位好出色、好有才華嘅音樂人離開我哋，佢叫方大同，掛住佢就會想唱佢作品！」流露出滿滿思念。